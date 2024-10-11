https://1prime.ru/20241011/aviaobligatsii-852124701.html

Bloomberg: исчезнувший после решения России рынок начал оживать

Bloomberg: исчезнувший после решения России рынок начал оживать - 11.10.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: исчезнувший после решения России рынок начал оживать

Рынок авиационных облигаций, который остановился из-за начала Россией спецоперации на Украине, начал постепенно восстанавливаться, передает Bloomberg. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T12:05+0300

2024-10-11T12:05+0300

2024-10-11T12:05+0300

экономика

россия

авиа

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рынок авиационных облигаций, который остановился из-за начала Россией спецоперации на Украине, начал постепенно восстанавливаться, передает Bloomberg.В агентстве заметили, что несколько сотен западных лизинговых самолетов все еще находятся в России, что вызвало хаос на рынке облигаций. Тем не менее, продажи облигаций ABS выросли до 5 миллиардов долларов в 2024 году с одного миллиарда в предыдущие годы.Однако облигации стали привлекательными как для эмитентов, так и для инвесторов. Сделки ABS, которые пострадали из-за брошенных самолетов, могут быть компенсированы страховыми выплатами. Некоторые выплаты уже были осуществлены.Облигации ABS составляют основную часть долгового финансирования лизингодателей, их объем превышает 225 миллиардов долларов.Ранее СМИ сообщали, что, в частности, крупнейшая российская авиагруппа "Аэрофлот" перевела в российскую собственность несколькими траншами 93 самолета.

https://1prime.ru/20240829/toplivo-851214444.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авиа