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Bloomberg: исчезнувший после решения России рынок начал оживать - 11.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241011/aviaobligatsii-852124701.html
Bloomberg: исчезнувший после решения России рынок начал оживать
Bloomberg: исчезнувший после решения России рынок начал оживать - 11.10.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: исчезнувший после решения России рынок начал оживать
Рынок авиационных облигаций, который остановился из-за начала Россией спецоперации на Украине, начал постепенно восстанавливаться, передает Bloomberg. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T12:05+0300
2024-10-11T12:05+0300
экономика
россия
авиа
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рынок авиационных облигаций, который остановился из-за начала Россией спецоперации на Украине, начал постепенно восстанавливаться, передает Bloomberg.В агентстве заметили, что несколько сотен западных лизинговых самолетов все еще находятся в России, что вызвало хаос на рынке облигаций. Тем не менее, продажи облигаций ABS выросли до 5 миллиардов долларов в 2024 году с одного миллиарда в предыдущие годы.Однако облигации стали привлекательными как для эмитентов, так и для инвесторов. Сделки ABS, которые пострадали из-за брошенных самолетов, могут быть компенсированы страховыми выплатами. Некоторые выплаты уже были осуществлены.Облигации ABS составляют основную часть долгового финансирования лизингодателей, их объем превышает 225 миллиардов долларов.Ранее СМИ сообщали, что, в частности, крупнейшая российская авиагруппа "Аэрофлот" перевела в российскую собственность несколькими траншами 93 самолета.
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россия, авиа
Экономика, РОССИЯ, авиа
12:05 11.10.2024
 
Bloomberg: исчезнувший после решения России рынок начал оживать

Bloomberg: рынок авиаоблигаций начал восстанавливаться после начала СВО

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рынок авиационных облигаций, который остановился из-за начала Россией спецоперации на Украине, начал постепенно восстанавливаться, передает Bloomberg.
В агентстве заметили, что несколько сотен западных лизинговых самолетов все еще находятся в России, что вызвало хаос на рынке облигаций. Тем не менее, продажи облигаций ABS выросли до 5 миллиардов долларов в 2024 году с одного миллиарда в предыдущие годы.
Однако облигации стали привлекательными как для эмитентов, так и для инвесторов. Сделки ABS, которые пострадали из-за брошенных самолетов, могут быть компенсированы страховыми выплатами. Некоторые выплаты уже были осуществлены.
Облигации ABS составляют основную часть долгового финансирования лизингодателей, их объем превышает 225 миллиардов долларов.
Ранее СМИ сообщали, что, в частности, крупнейшая российская авиагруппа "Аэрофлот" перевела в российскую собственность несколькими траншами 93 самолета.
Техники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
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29 августа, 22:14
 
ЭкономикаРОССИЯавиа
 
 
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