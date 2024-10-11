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В ЕС обсудят вариант обхода вето Венгрии на финансирование Украины - 11.10.2024, ПРАЙМ
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В ЕС обсудят вариант обхода вето Венгрии на финансирование Украины
В ЕС обсудят вариант обхода вето Венгрии на финансирование Украины - 11.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС обсудят вариант обхода вето Венгрии на финансирование Украины
Главы МИД стран ЕС на предстоящей встрече в Люксембурге в понедельник будут обсуждать предложение верховного представителя по внешней политике и безопасности ЕС | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T18:10+0300
2024-10-11T18:10+0300
политика
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венгрия
поддержка украины
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС на предстоящей встрече в Люксембурге в понедельник будут обсуждать предложение верховного представителя по внешней политике и безопасности ЕС Жозепа Борреля, которое предусматривает обход вето Будапешта на предоставление 6,6 миллиарда евро на компенсацию уже понесенных военных расходов в интересах Киева. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник. По его словам, транш в размере 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира заблокирован на протяжении уже полутора лет и это очень долго. Источник отметил, что это большая сумма, блокировка подрывает политическую волю ЕС поддерживать Украину. Источник полагает, что идея Борреля заключается в том, чтобы рассмотреть разные варианты, которые позволят разблокировать данную ситуацию. Европейская внешнеполитическая служба представила странам ЕС предложение, которое предусматривает, в том числе, внесение средств на добровольной основе, добавил он."Но пока это обсуждается. Я думаю, что верховный представитель поднимет эту тему в понедельник", — заявил чиновник. Он добавил, что в случае утверждения описанного выше предложения, странам ЕС не придется добиваться единогласного решения для перечисления денег из Европейского фонда мира, как это происходит сейчас. В июне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не одобрит выделение более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира на оружие Киеву, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм. Ранее Боррель заявлял, что Венгрия продолжает блокировать выплаты компенсаций государствам ЕС из Европейского фонда мира за поставки оружия и боеприпасов Киеву. Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) создали в марте 2021 года. Его целью было заявлено повышение способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
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ес, венгрия, поддержка украины, финансовая помощь для украины
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, поддержка Украины, финансовая помощь для Украины
18:10 11.10.2024
 
В ЕС обсудят вариант обхода вето Венгрии на финансирование Украины

Главы МИД стран ЕС обсудят вариант обхода вето Венгрии на финансирование Киева

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС на предстоящей встрече в Люксембурге в понедельник будут обсуждать предложение верховного представителя по внешней политике и безопасности ЕС Жозепа Борреля, которое предусматривает обход вето Будапешта на предоставление 6,6 миллиарда евро на компенсацию уже понесенных военных расходов в интересах Киева. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
По его словам, транш в размере 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира заблокирован на протяжении уже полутора лет и это очень долго. Источник отметил, что это большая сумма, блокировка подрывает политическую волю ЕС поддерживать Украину.
Источник полагает, что идея Борреля заключается в том, чтобы рассмотреть разные варианты, которые позволят разблокировать данную ситуацию. Европейская внешнеполитическая служба представила странам ЕС предложение, которое предусматривает, в том числе, внесение средств на добровольной основе, добавил он.
"Но пока это обсуждается. Я думаю, что верховный представитель поднимет эту тему в понедельник", — заявил чиновник.
Он добавил, что в случае утверждения описанного выше предложения, странам ЕС не придется добиваться единогласного решения для перечисления денег из Европейского фонда мира, как это происходит сейчас.
В июне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не одобрит выделение более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира на оружие Киеву, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм.
Ранее Боррель заявлял, что Венгрия продолжает блокировать выплаты компенсаций государствам ЕС из Европейского фонда мира за поставки оружия и боеприпасов Киеву.
Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) создали в марте 2021 года. Его целью было заявлено повышение способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
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