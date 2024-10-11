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ФРГ передала Киеву пакет военной помощи на 600 миллионов евро, заявил Шольц - 11.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФРГ передала Киеву пакет военной помощи на 600 миллионов евро, заявил Шольц
ФРГ передала Киеву пакет военной помощи на 600 миллионов евро, заявил Шольц - 11.10.2024, ПРАЙМ
ФРГ передала Киеву пакет военной помощи на 600 миллионов евро, заявил Шольц
Германия передала Украине новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов евро, заявил канцлер страны Олаф Шольц. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T17:03+0300
2024-10-11T17:03+0300
экономика
германия
украина
олаф шольц
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БЕРЛИН, 11 окт - ПРАЙМ. Германия передала Украине новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов евро, заявил канцлер страны Олаф Шольц."Мы только что передали Украине новый, обширный пакет помощи стоимостью в 600 миллионов евро", - заявил он, речь канцлера транслировалась на сайте правительства.В состав пакета входят различные виды вооружения, включая ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и беспилотники. Ранее был согласован пакет помощи в размере 400 миллионов евро, к которому добавлены дополнительные средства для поддержки в зимние месяцы.Германия подтвердила, что останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Однако Россия считает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию и создают напряженность в регионе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, предоставляя не только оружие, но и обучая военных в разных странах.
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германия, украина, олаф шольц
Экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц
17:03 11.10.2024
 
ФРГ передала Киеву пакет военной помощи на 600 миллионов евро, заявил Шольц

Шольц: ФРГ передала Киеву пакет военной помощи стоимостью в 600 млн евро

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© Фото : European Union
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БЕРЛИН, 11 окт - ПРАЙМ. Германия передала Украине новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов евро, заявил канцлер страны Олаф Шольц.
"Мы только что передали Украине новый, обширный пакет помощи стоимостью в 600 миллионов евро", - заявил он, речь канцлера транслировалась на сайте правительства.
В состав пакета входят различные виды вооружения, включая ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и беспилотники. Ранее был согласован пакет помощи в размере 400 миллионов евро, к которому добавлены дополнительные средства для поддержки в зимние месяцы.
Германия подтвердила, что останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Однако Россия считает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию и создают напряженность в регионе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, предоставляя не только оружие, но и обучая военных в разных странах.
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ЭкономикаГЕРМАНИЯУКРАИНАОлаф Шольц
 
 
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