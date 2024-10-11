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ФРГ передала Киеву пакет военной помощи на 600 миллионов евро, заявил Шольц

ФРГ передала Киеву пакет военной помощи на 600 миллионов евро, заявил Шольц - 11.10.2024, ПРАЙМ

ФРГ передала Киеву пакет военной помощи на 600 миллионов евро, заявил Шольц

Германия передала Украине новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов евро, заявил канцлер страны Олаф Шольц. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T17:03+0300

2024-10-11T17:03+0300

2024-10-11T17:03+0300

экономика

германия

украина

олаф шольц

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БЕРЛИН, 11 окт - ПРАЙМ. Германия передала Украине новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов евро, заявил канцлер страны Олаф Шольц."Мы только что передали Украине новый, обширный пакет помощи стоимостью в 600 миллионов евро", - заявил он, речь канцлера транслировалась на сайте правительства.В состав пакета входят различные виды вооружения, включая ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и беспилотники. Ранее был согласован пакет помощи в размере 400 миллионов евро, к которому добавлены дополнительные средства для поддержки в зимние месяцы.Германия подтвердила, что останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Однако Россия считает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию и создают напряженность в регионе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, предоставляя не только оружие, но и обучая военных в разных странах.

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германия

украина

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германия, украина, олаф шольц