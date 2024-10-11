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Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,48 процента - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,48 процента
Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,48 процента - 11.10.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,48 процента
Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,48% с 0,2% в августе, в годовом выражении рост цен составил 8,63% против 9,05% месяцем ранее, сообщил в пятницу... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T19:02+0300
2024-10-11T19:02+0300
экономика
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росстат
инфляция в россии
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,48% с 0,2% в августе, в годовом выражении рост цен составил 8,63% против 9,05% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В сентябре 2024 года по сравнению с августом 2024 года индекс потребительских цен составил 100,48%, по сравнению с декабрем 2023 года – 105,78%", - говорится в материалах ведомства. На продовольственные товары в сентябре цены выросли на 0,34% в месячном выражении; в годовом - на 9,15%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,62% после 0,6% в августе, в годовом выражении - на 5,59%. Цены на услуги в сентябре выросли на 0,51% к августу, а к сентябрю прошлого года - на 11,62%. По прогнозу Минэкономразвития, рост цен в текущем году ожидается на уровне 7,3%. ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году в коридоре в 6,5-7%.
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россия, росстат, инфляция в россии, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Росстат, инфляция в России, экономика РФ
19:02 11.10.2024
 
Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,48 процента

Росстат: инфляция в РФ в сентябре ускорилась до 0,48% с 0,2% в августе

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,48% с 0,2% в августе, в годовом выражении рост цен составил 8,63% против 9,05% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В сентябре 2024 года по сравнению с августом 2024 года индекс потребительских цен составил 100,48%, по сравнению с декабрем 2023 года – 105,78%", - говорится в материалах ведомства.
На продовольственные товары в сентябре цены выросли на 0,34% в месячном выражении; в годовом - на 9,15%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,62% после 0,6% в августе, в годовом выражении - на 5,59%. Цены на услуги в сентябре выросли на 0,51% к августу, а к сентябрю прошлого года - на 11,62%.
По прогнозу Минэкономразвития, рост цен в текущем году ожидается на уровне 7,3%. ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году в коридоре в 6,5-7%.
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