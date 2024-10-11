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"Тщедушный трус". В Госдуме рассказали о "смертельной политике" Макрона - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Тщедушный трус". В Госдуме рассказали о "смертельной политике" Макрона
"Тщедушный трус". В Госдуме рассказали о "смертельной политике" Макрона - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Тщедушный трус". В Госдуме рассказали о "смертельной политике" Макрона
Президент Франции Эмманюэль Макрон трусливо продвигает антироссийскую политику за счет жизней украинских граждан. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T09:20+0300
2024-10-11T09:20+0300
политика
россия
госдума
эммануэль макрон
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон трусливо продвигает антироссийскую политику за счет жизней украинских граждан. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет."Макрон продолжает вести античеловеческую смертельно опасную политику, как маленький тщедушный трус, который пытается решить свои болезненные амбициозные антироссийские планы за счет жизней украинского народа", - отметил парламентарий.Шеремет также призвал французский народ помнить, что оружие, поставляемое Макроном, используется для атак на российские территории, где находится мирное население.Поставки оружия на Украину, по мнению России, препятствуют урегулированию конфликта и способствуют эскалации. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что США и НАТО также вовлечены в этот конфликт, поставляя оружие и обучая украинских солдат.
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россия, госдума, эммануэль макрон
Политика, РОССИЯ, Госдума, Эммануэль Макрон
09:20 11.10.2024
 
"Тщедушный трус". В Госдуме рассказали о "смертельной политике" Макрона

Депутат Шеремет: Макрон трусливо продвигает свои планы за счет жизней украинцев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон трусливо продвигает антироссийскую политику за счет жизней украинских граждан. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"Макрон продолжает вести античеловеческую смертельно опасную политику, как маленький тщедушный трус, который пытается решить свои болезненные амбициозные антироссийские планы за счет жизней украинского народа", - отметил парламентарий.
Шеремет также призвал французский народ помнить, что оружие, поставляемое Макроном, используется для атак на российские территории, где находится мирное население.
Поставки оружия на Украину, по мнению России, препятствуют урегулированию конфликта и способствуют эскалации. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что США и НАТО также вовлечены в этот конфликт, поставляя оружие и обучая украинских солдат.
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