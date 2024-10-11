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"Премиальное обслуживание": мошенники придумали новую схему обмана - 11.10.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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"Премиальное обслуживание": мошенники придумали новую схему обмана
"Премиальное обслуживание": мошенники придумали новую схему обмана - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Премиальное обслуживание": мошенники придумали новую схему обмана
Злоумышленники начали предлагать своим жертвам премиальное обслуживание от лица банков, предупредил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T08:30+0300
2024-10-11T08:30+0300
мошенничество
мошенники
банк
госдума
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МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Злоумышленники начали предлагать своим жертвам премиальное обслуживание от лица банков, предупредил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. В случае, если человек соглашается на такое обслуживание, мошенники выставляют ряд условий, выполнение которых необходимо для подключения. В результате махинаций злоумышленники могут похитить все средства с банковских счетов пользователей.Для большей убедительности мошенники используют телефонные номера, которые внешне похожи на банковские. В ходе разговора якобы оператор колл-центра банка предлагает клиенту привилегированные банковские услуги, персональные предложения, сниженные проценты по кредитам или эксклюзивные бонусы. В разговоре злоумышленники также используют персональные данные граждан, которые можно найти в открытом доступе.После получения соглашения на подключение услуг от жертвы мошенники просят совершить ряд процедур для "активации продукта". "Например, они могут попросить предоставить личные данные, такие как паспортные данные, кодовое слово, номер карты или PIN-код", - предупреждает Немкин. Злоумышленники также искусственно создают ощущение срочности или эксклюзивности предложения.Депутат призвал не передавать личные данные незнакомым лицам, а обратиться в офис банка. Он также предупредил, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают пароли, коды и иную информацию для доступа к счетам своих клиентов.
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мошенники, банк, госдума
Мошенничество, МОШЕННИКИ, банк, Госдума
08:30 11.10.2024
 
"Премиальное обслуживание": мошенники придумали новую схему обмана

В Госдуме рассказали о схеме обмана с премиальным банковским обслуживанием

© fotolia.com / Syda Productions%Смартфон
%Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© fotolia.com / Syda Productions
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МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Злоумышленники начали предлагать своим жертвам премиальное обслуживание от лица банков, предупредил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
В случае, если человек соглашается на такое обслуживание, мошенники выставляют ряд условий, выполнение которых необходимо для подключения. В результате махинаций злоумышленники могут похитить все средства с банковских счетов пользователей.
Для большей убедительности мошенники используют телефонные номера, которые внешне похожи на банковские. В ходе разговора якобы оператор колл-центра банка предлагает клиенту привилегированные банковские услуги, персональные предложения, сниженные проценты по кредитам или эксклюзивные бонусы. В разговоре злоумышленники также используют персональные данные граждан, которые можно найти в открытом доступе.
После получения соглашения на подключение услуг от жертвы мошенники просят совершить ряд процедур для "активации продукта". "Например, они могут попросить предоставить личные данные, такие как паспортные данные, кодовое слово, номер карты или PIN-код", - предупреждает Немкин. Злоумышленники также искусственно создают ощущение срочности или эксклюзивности предложения.
Московская биржа перед открытием торгов - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
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07:34
Депутат призвал не передавать личные данные незнакомым лицам, а обратиться в офис банка. Он также предупредил, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают пароли, коды и иную информацию для доступа к счетам своих клиентов.
 
МошенничествоМОШЕННИКИбанкГосдума
 
 
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