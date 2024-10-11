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Россия вошла в тройку стран по числу созданных в Узбекистане предприятий

Россия вошла в тройку стран по числу созданных в Узбекистане предприятий - 11.10.2024, ПРАЙМ

Россия вошла в тройку стран по числу созданных в Узбекистане предприятий

Число действующих предприятий с российским капиталом в Узбекистане незначительно снизилось в январе-сентябре и составляет 3 026 - это второй после Китая... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T08:57+0300

2024-10-11T08:57+0300

2024-10-11T08:57+0300

экономика

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 окт - ПРАЙМ. Число действующих предприятий с российским капиталом в Узбекистане незначительно снизилось в январе-сентябре и составляет 3 026 - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, следует из данных узбекистанского агентства по статистике. По данным на сайте статистического ведомства, в Узбекистане на 1 октября число действующих предприятий с иностранным капиталом составило 14 901 (+16% по сравнению с январём–сентябрём 2023 года). С участием китайских инвесторов действует 3 105 предприятий (20,8% от общего числа всех компаний с иностранным капиталом), российских – 3 026 (20,3%), турецких – 1 854 (12,4%), отмечает агентство. На протяжении последних лет РФ лидировала по этому показателю в республике. Ранее статведомство сообщало, что на 1 января в республике действовало 3 044 (21,7%) предприятия с российским капиталом, 2 337 (16,6%) – с китайским, 1 883 (13,4%) – с турецким. Россия остаётся одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день около 13 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.

узбекистан

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россия, узбекистан