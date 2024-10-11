Валюта больше никому не нужна

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В обзоре рисков финансового рынка за сентябрь ЦБ отметил, что чистые продажи иностранной валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров в сентябре снизились на 30 процентов относительно августа и составили 8,3 млрд долл. США. Снижение чистых продаж было связано с изменением структуры расчетов по экспорту, в которой все большую роль стали играть расчеты в рублях.На наш взгляд, здесь речь идет в том числе о вынужденном переходе расчетов по торговым операциям на зарубежных рынок (например, через банки-посредники стран СНГ, в особенности через Казахстан).По нашему мнению, важны и другие причины: послабление по обязательной продаже валютной выручки, рост ставок в юаневых депозитах, сокращение экспортной выручки из-за снижения мировых цен на нефть в августе.В целом, ослабление рубля к евро и доллару неудивительно с учетом остановки биржевых торгов и перехода операций с так называемыми "токсичными" валютами на ОТС-контур.Внебиржевой рынок менее ликвиден в силу отсутствия физических лиц и нерезидентов, из-за этого – менее прозрачен и более манипулируем крупными игроками. Это обуславливает повышенную волатильность.К тому же внебиржевой рынок в России трудно назвать эффективным, поскольку для это необходим доступ к международному рынку. В результате, мы наблюдаем снижение ликвидности и локальную нехватку доллара и евро, что отражается в росте курсов (которые формируются Центральным банком как раз на основе внебиржевых сделок).
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В обзоре рисков финансового рынка за сентябрь ЦБ отметил, что чистые продажи иностранной валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров в сентябре снизились на 30 процентов относительно августа и составили 8,3 млрд долл. США. Снижение чистых продаж было связано с изменением структуры расчетов по экспорту, в которой все большую роль стали играть расчеты в рублях.
На наш взгляд, здесь речь идет в том числе о вынужденном переходе расчетов по торговым операциям на зарубежных рынок (например, через банки-посредники стран СНГ, в особенности через Казахстан).
По нашему мнению, важны и другие причины: послабление по обязательной продаже валютной выручки, рост ставок в юаневых депозитах, сокращение экспортной выручки из-за снижения мировых цен на нефть в августе.
В целом, ослабление рубля к евро и доллару неудивительно с учетом остановки биржевых торгов и перехода операций с так называемыми "токсичными" валютами на ОТС-контур.
Внебиржевой рынок менее ликвиден в силу отсутствия физических лиц и нерезидентов, из-за этого – менее прозрачен и более манипулируем крупными игроками. Это обуславливает повышенную волатильность.
К тому же внебиржевой рынок в России трудно назвать эффективным, поскольку для это необходим доступ к международному рынку. В результате, мы наблюдаем снижение ликвидности и локальную нехватку доллара и евро, что отражается в росте курсов (которые формируются Центральным банком как раз на основе внебиржевых сделок).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.