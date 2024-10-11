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Валюта больше никому не нужна - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Валюта больше никому не нужна
Валюта больше никому не нужна - 11.10.2024, ПРАЙМ
Валюта больше никому не нужна
В обзоре рисков финансового рынка за сентябрь ЦБ отметил, что чистые продажи иностранной валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров в сентябре снизились на 30... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T08:00+0300
2024-10-11T08:00+0300
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852077647.jpg?1728622802
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В обзоре рисков финансового рынка за сентябрь ЦБ отметил, что чистые продажи иностранной валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров в сентябре снизились на 30 процентов относительно августа и составили 8,3 млрд долл. США. Снижение чистых продаж было связано с изменением структуры расчетов по экспорту, в которой все большую роль стали играть расчеты в рублях.На наш взгляд, здесь речь идет в том числе о вынужденном переходе расчетов по торговым операциям на зарубежных рынок (например, через банки-посредники стран СНГ, в особенности через Казахстан).По нашему мнению, важны и другие причины: послабление по обязательной продаже валютной выручки, рост ставок в юаневых депозитах, сокращение экспортной выручки из-за снижения мировых цен на нефть в августе.В целом, ослабление рубля к евро и доллару неудивительно с учетом остановки биржевых торгов и перехода операций с так называемыми "токсичными" валютами на ОТС-контур.Внебиржевой рынок менее ликвиден в силу отсутствия физических лиц и нерезидентов, из-за этого – менее прозрачен и более манипулируем крупными игроками. Это обуславливает повышенную волатильность.К тому же внебиржевой рынок в России трудно назвать эффективным, поскольку для это необходим доступ к международному рынку. В результате, мы наблюдаем снижение ликвидности и локальную нехватку доллара и евро, что отражается в росте курсов (которые формируются Центральным банком как раз на основе внебиржевых сделок).
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Алина Попцова
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Алина Попцова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
08:00 11.10.2024
 

Валюта больше никому не нужна

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Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК Альфа-Капитал
Алина Попцова
Аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В обзоре рисков финансового рынка за сентябрь ЦБ отметил, что чистые продажи иностранной валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров в сентябре снизились на 30 процентов относительно августа и составили 8,3 млрд долл. США. Снижение чистых продаж было связано с изменением структуры расчетов по экспорту, в которой все большую роль стали играть расчеты в рублях.
На наш взгляд, здесь речь идет в том числе о вынужденном переходе расчетов по торговым операциям на зарубежных рынок (например, через банки-посредники стран СНГ, в особенности через Казахстан).
По нашему мнению, важны и другие причины: послабление по обязательной продаже валютной выручки, рост ставок в юаневых депозитах, сокращение экспортной выручки из-за снижения мировых цен на нефть в августе.
В целом, ослабление рубля к евро и доллару неудивительно с учетом остановки биржевых торгов и перехода операций с так называемыми "токсичными" валютами на ОТС-контур.
Внебиржевой рынок менее ликвиден в силу отсутствия физических лиц и нерезидентов, из-за этого – менее прозрачен и более манипулируем крупными игроками. Это обуславливает повышенную волатильность.
К тому же внебиржевой рынок в России трудно назвать эффективным, поскольку для это необходим доступ к международному рынку. В результате, мы наблюдаем снижение ликвидности и локальную нехватку доллара и евро, что отражается в росте курсов (которые формируются Центральным банком как раз на основе внебиржевых сделок).

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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