Чуть больше оптимизма на рынке

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В четверг, 10 октября, по итогам дня рубль частично отыграл потери предыдущих дней. Пара доллар/рубль снизилась на 0,92%, до 95,52 руб., евро/рубль - на 0,96%, до 104,45 руб., юань/рубль - на 1,24%, до 13,51 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 11 октября: доллар - 97,2394 рубля , евро - 106,5074 рубля. Восходящий тренд по иностранным валютам начал терять силу. Пока рано судить о том, что именно вызвало укрепление рубля. Внебиржевые торги проходят с ограниченным количеством участников рынка, поэтому причины могут быть разные. Цена на Brent повысилась на 3,68%, до $79,40. Геополитическая напряженность остается ключевым фактором поддержки нефтяных котировок. Рынок внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, особенно после заявления министра обороны Израиля Галланта о возможности "точного, летального и неожиданного" удара по Ирану. По мере приближения выходных цены на сырую нефть, скорее всего, останутся нестабильными. Оптимизм инвесторов подкрепляется масштабными стимулирующими мерами в Китае, которые потенциально могут способствовать восстановлению второй по величине экономики мира и увеличению спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера нефти. Рынок также позитивно воспринимает перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что может стимулировать экономическую активность и спрос на нефть. Однако несколько факторов сдерживают рост цен. Опубликованные данные по инфляции в США, превысившие ожидания, вызвали сомнения относительно масштабов предстоящего снижения процентных ставок. Кроме того, укрепление доллара США до максимальных значений с середины августа также оказывает давление на цены. В пятницу, 11 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,22. Поскольку покупатели перекрыли более 50% падения, то на горизонте опять появился уровень $81,00. Тенденция к ослаблению рубля постепенно теряет силу, но пока рано судить о начале разворота и его укреплении. Текущая ситуация на рынке осложняется приближающимся вступлением в силу санкций против Московской биржи 12 октября. По техническому анализу курс доллара должен вернуться к уровню 94,75 руб. Диапазон у доллара 90,00 - 100,00 руб. со средней справедливой ценой 95 рублей. Стоит подчеркнуть, что бюджет на 2024 год сверстан со средним курсом доллара 90,1 руб. и средней ценой на Brent $85 за баррель. На 11 октября среднегодовой курс 90,61 руб., а по нефти - $81,37. Отклонения от прогнозных значений небольшие, поэтому последнее ослабление рубля не вызывает опасений у российского ЦБ и властей. Если день закроется ниже 95 руб., то на следующей неделе можно рассмотреть падение доллара до 93,50 руб. Индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, до 2761,54 п., индекс РТС - на 0,16%, до 894,64 п. Индекс Мосбиржи пытается отбиться и развить восходящее движение, но с технической стороны у покупателей пока все плохо. Вероятность падения ниже 2730 составляет более 70%. Нужно следить за уровнем 2700 п. Это тот уровень, который будет интересен инвесторам для подешевевших акций.
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В четверг, 10 октября, по итогам дня рубль частично отыграл потери предыдущих дней. Пара доллар/рубль снизилась на 0,92%, до 95,52 руб., евро/рубль - на 0,96%, до 104,45 руб., юань/рубль - на 1,24%, до 13,51 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 11 октября: доллар - 97,2394 рубля , евро - 106,5074 рубля.
Восходящий тренд по иностранным валютам начал терять силу. Пока рано судить о том, что именно вызвало укрепление рубля. Внебиржевые торги проходят с ограниченным количеством участников рынка, поэтому причины могут быть разные.
Цена на Brent повысилась на 3,68%, до $79,40. Геополитическая напряженность остается ключевым фактором поддержки нефтяных котировок. Рынок внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, особенно после заявления министра обороны Израиля Галланта о возможности "точного, летального и неожиданного" удара по Ирану. По мере приближения выходных цены на сырую нефть, скорее всего, останутся нестабильными.
Оптимизм инвесторов подкрепляется масштабными стимулирующими мерами в Китае, которые потенциально могут способствовать восстановлению второй по величине экономики мира и увеличению спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера нефти. Рынок также позитивно воспринимает перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что может стимулировать экономическую активность и спрос на нефть.
Однако несколько факторов сдерживают рост цен. Опубликованные данные по инфляции в США, превысившие ожидания, вызвали сомнения относительно масштабов предстоящего снижения процентных ставок. Кроме того, укрепление доллара США до максимальных значений с середины августа также оказывает давление на цены.
В пятницу, 11 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,22. Поскольку покупатели перекрыли более 50% падения, то на горизонте опять появился уровень $81,00.
Тенденция к ослаблению рубля постепенно теряет силу, но пока рано судить о начале разворота и его укреплении. Текущая ситуация на рынке осложняется приближающимся вступлением в силу санкций против Московской биржи 12 октября.
По техническому анализу курс доллара должен вернуться к уровню 94,75 руб. Диапазон у доллара 90,00 - 100,00 руб. со средней справедливой ценой 95 рублей. Стоит подчеркнуть, что бюджет на 2024 год сверстан со средним курсом доллара 90,1 руб. и средней ценой на Brent $85 за баррель. На 11 октября среднегодовой курс 90,61 руб., а по нефти - $81,37. Отклонения от прогнозных значений небольшие, поэтому последнее ослабление рубля не вызывает опасений у российского ЦБ и властей. Если день закроется ниже 95 руб., то на следующей неделе можно рассмотреть падение доллара до 93,50 руб.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, до 2761,54 п., индекс РТС - на 0,16%, до 894,64 п. Индекс Мосбиржи пытается отбиться и развить восходящее движение, но с технической стороны у покупателей пока все плохо. Вероятность падения ниже 2730 составляет более 70%. Нужно следить за уровнем 2700 п. Это тот уровень, который будет интересен инвесторам для подешевевших акций.
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