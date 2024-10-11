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Чуть больше оптимизма на рынке - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Чуть больше оптимизма на рынке
Чуть больше оптимизма на рынке - 11.10.2024, ПРАЙМ
Чуть больше оптимизма на рынке
В четверг, 10 октября, по итогам дня рубль частично отыграл потери предыдущих дней. Пара доллар/рубль снизилась на 0,92%, до 95,52 руб., евро/рубль - на 0,96%,... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T08:52+0300
2024-10-11T08:52+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852119915.jpg?1728625972
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В четверг, 10 октября, по итогам дня рубль частично отыграл потери предыдущих дней. Пара доллар/рубль снизилась на 0,92%, до 95,52 руб., евро/рубль - на 0,96%, до 104,45 руб., юань/рубль - на 1,24%, до 13,51 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 11 октября: доллар - 97,2394 рубля , евро - 106,5074 рубля. Восходящий тренд по иностранным валютам начал терять силу. Пока рано судить о том, что именно вызвало укрепление рубля. Внебиржевые торги проходят с ограниченным количеством участников рынка, поэтому причины могут быть разные. Цена на Brent повысилась на 3,68%, до $79,40. Геополитическая напряженность остается ключевым фактором поддержки нефтяных котировок. Рынок внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, особенно после заявления министра обороны Израиля Галланта о возможности "точного, летального и неожиданного" удара по Ирану. По мере приближения выходных цены на сырую нефть, скорее всего, останутся нестабильными. Оптимизм инвесторов подкрепляется масштабными стимулирующими мерами в Китае, которые потенциально могут способствовать восстановлению второй по величине экономики мира и увеличению спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера нефти. Рынок также позитивно воспринимает перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что может стимулировать экономическую активность и спрос на нефть. Однако несколько факторов сдерживают рост цен. Опубликованные данные по инфляции в США, превысившие ожидания, вызвали сомнения относительно масштабов предстоящего снижения процентных ставок. Кроме того, укрепление доллара США до максимальных значений с середины августа также оказывает давление на цены. В пятницу, 11 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,22. Поскольку покупатели перекрыли более 50% падения, то на горизонте опять появился уровень $81,00. Тенденция к ослаблению рубля постепенно теряет силу, но пока рано судить о начале разворота и его укреплении. Текущая ситуация на рынке осложняется приближающимся вступлением в силу санкций против Московской биржи 12 октября. По техническому анализу курс доллара должен вернуться к уровню 94,75 руб. Диапазон у доллара 90,00 - 100,00 руб. со средней справедливой ценой 95 рублей. Стоит подчеркнуть, что бюджет на 2024 год сверстан со средним курсом доллара 90,1 руб. и средней ценой на Brent $85 за баррель. На 11 октября среднегодовой курс 90,61 руб., а по нефти - $81,37. Отклонения от прогнозных значений небольшие, поэтому последнее ослабление рубля не вызывает опасений у российского ЦБ и властей. Если день закроется ниже 95 руб., то на следующей неделе можно рассмотреть падение доллара до 93,50 руб. Индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, до 2761,54 п., индекс РТС - на 0,16%, до 894,64 п. Индекс Мосбиржи пытается отбиться и развить восходящее движение, но с технической стороны у покупателей пока все плохо. Вероятность падения ниже 2730 составляет более 70%. Нужно следить за уровнем 2700 п. Это тот уровень, который будет интересен инвесторам для подешевевших акций.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, рынок
Мнения аналитиков, Мосбиржа, Рынок
08:52 11.10.2024
 

Чуть больше оптимизма на рынке

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. В четверг, 10 октября, по итогам дня рубль частично отыграл потери предыдущих дней. Пара доллар/рубль снизилась на 0,92%, до 95,52 руб., евро/рубль - на 0,96%, до 104,45 руб., юань/рубль - на 1,24%, до 13,51 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 11 октября: доллар - 97,2394 рубля , евро - 106,5074 рубля.

Восходящий тренд по иностранным валютам начал терять силу. Пока рано судить о том, что именно вызвало укрепление рубля. Внебиржевые торги проходят с ограниченным количеством участников рынка, поэтому причины могут быть разные.

Цена на Brent повысилась на 3,68%, до $79,40. Геополитическая напряженность остается ключевым фактором поддержки нефтяных котировок. Рынок внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, особенно после заявления министра обороны Израиля Галланта о возможности "точного, летального и неожиданного" удара по Ирану. По мере приближения выходных цены на сырую нефть, скорее всего, останутся нестабильными.

Оптимизм инвесторов подкрепляется масштабными стимулирующими мерами в Китае, которые потенциально могут способствовать восстановлению второй по величине экономики мира и увеличению спроса на топливо со стороны крупнейшего импортера нефти. Рынок также позитивно воспринимает перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что может стимулировать экономическую активность и спрос на нефть.

Однако несколько факторов сдерживают рост цен. Опубликованные данные по инфляции в США, превысившие ожидания, вызвали сомнения относительно масштабов предстоящего снижения процентных ставок. Кроме того, укрепление доллара США до максимальных значений с середины августа также оказывает давление на цены.

В пятницу, 11 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,22. Поскольку покупатели перекрыли более 50% падения, то на горизонте опять появился уровень $81,00.

Тенденция к ослаблению рубля постепенно теряет силу, но пока рано судить о начале разворота и его укреплении. Текущая ситуация на рынке осложняется приближающимся вступлением в силу санкций против Московской биржи 12 октября.

По техническому анализу курс доллара должен вернуться к уровню 94,75 руб. Диапазон у доллара 90,00 - 100,00 руб. со средней справедливой ценой 95 рублей. Стоит подчеркнуть, что бюджет на 2024 год сверстан со средним курсом доллара 90,1 руб. и средней ценой на Brent $85 за баррель. На 11 октября среднегодовой курс 90,61 руб., а по нефти - $81,37. Отклонения от прогнозных значений небольшие, поэтому последнее ослабление рубля не вызывает опасений у российского ЦБ и властей. Если день закроется ниже 95 руб., то на следующей неделе можно рассмотреть падение доллара до 93,50 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, до 2761,54 п., индекс РТС - на 0,16%, до 894,64 п. Индекс Мосбиржи пытается отбиться и развить восходящее движение, но с технической стороны у покупателей пока все плохо. Вероятность падения ниже 2730 составляет более 70%. Нужно следить за уровнем 2700 п. Это тот уровень, который будет интересен инвесторам для подешевевших акций.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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