Умеренный оптимизм

МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Индекс RGBI впервые c начала сентября показал положительную динамику за день на фоне умеренно-позитивных недельных данных по инфляции. Доходности облигаций снизились в пределах 10 б. п. на отрезке кривой от двух до десяти лет.Рубль укрепился к юаню на 1,22%, участники рынка постепенно занимают выжидательную позицию, 12 октября — последний день для завершения операций нерезидентов в долларах с МосБиржей и Национальным клиринговым центром.На рынке нефти возобновилась повышательна динамика. Геополитические риски всё же продолжают задавать настроение. Схожая тенденция и в золоте (+0,53%), котировки которого прервали нисходящую серию из шести торговых сессий к ряду. В отсутствии негативных новостей и на фоне возобновления роста нефтяных котировок индекс МосБиржи показал незначительный рост на 0,46%.Положительное сальдо внешней торговли России за январь — август 2024 года выросло до $100 млрд., на 15,87% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт в указанном периоде вырос на $2 млрд до $278 млрд, в то время как импорт снизился на $12,3 млрд до $178 млрд. Российские экспортеры по-прежнему сталкиваются с нарастающими проблемами с ликвидностью на фоне задержек в получении платежей от иностранных банков, опасающихся вторичных санкций США.Совет директоров РУСАЛа изучает возможность обратного выкупа акций на 15 млрд руб., что соответствует менее чем 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении. Детали возможной сделки пока не раскрываются. В краткосрочной перспективе эта новость может поддержать котировки акций компании, хотя РУСАЛ остаётся компанией с высокой долговой нагрузкой, и такое корпоративное действие приведет только к увеличению чистого долга.ВТБ не планирует выкупать акции у "недружественных" нерезидентов, что логично так как обратный выкуп уменьшает капитал банка, что не целесообразно на фоне повышения процентных ставок. В среду акции ВТБ подорожали на 4,59% на ожиданиях обратного выкупа, в четверг скорректировались на 4,04%.Henderson раскрыл некоторые финансовые показатели в преддверии публикации операционного отчёта. Совокупная выручка за 9 месяцев 2024 года выросла более чем на 27% к аналогичному периоду 2023 года и достигла 13,9 млрд. рублей. Выручка онлайн продаж Henderson в сентябре 2024 года выросла на 39% к сентябрю 2023 года. Компания наращивает рыночную долю после частичного ухода западных брендов, чем интересна инвесторам. Снижение темпов роста в сентябре менеджмент связывает с аномально тёплой погодой в центральном регионе, повлиявшей на старт продаж осенне-зимней коллекции. Ожидаем повышения основных операционных показателей компании в этом году оп сравнению с предыдущим.
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Индекс RGBI впервые c начала сентября показал положительную динамику за день на фоне умеренно-позитивных недельных данных по инфляции. Доходности облигаций снизились в пределах 10 б. п. на отрезке кривой от двух до десяти лет.
Рубль укрепился к юаню на 1,22%, участники рынка постепенно занимают выжидательную позицию, 12 октября — последний день для завершения операций нерезидентов в долларах с МосБиржей и Национальным клиринговым центром.
На рынке нефти возобновилась повышательна динамика. Геополитические риски всё же продолжают задавать настроение. Схожая тенденция и в золоте (+0,53%), котировки которого прервали нисходящую серию из шести торговых сессий к ряду. В отсутствии негативных новостей и на фоне возобновления роста нефтяных котировок индекс МосБиржи показал незначительный рост на 0,46%.
Положительное сальдо внешней торговли России за январь — август 2024 года выросло до $100 млрд., на 15,87% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт в указанном периоде вырос на $2 млрд до $278 млрд, в то время как импорт снизился на $12,3 млрд до $178 млрд. Российские экспортеры по-прежнему сталкиваются с нарастающими проблемами с ликвидностью на фоне задержек в получении платежей от иностранных банков, опасающихся вторичных санкций США.
Совет директоров РУСАЛа изучает возможность обратного выкупа акций на 15 млрд руб., что соответствует менее чем 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении. Детали возможной сделки пока не раскрываются. В краткосрочной перспективе эта новость может поддержать котировки акций компании, хотя РУСАЛ остаётся компанией с высокой долговой нагрузкой, и такое корпоративное действие приведет только к увеличению чистого долга.
ВТБ не планирует выкупать акции у "недружественных" нерезидентов, что логично так как обратный выкуп уменьшает капитал банка, что не целесообразно на фоне повышения процентных ставок. В среду акции ВТБ подорожали на 4,59% на ожиданиях обратного выкупа, в четверг скорректировались на 4,04%.
Henderson раскрыл некоторые финансовые показатели в преддверии публикации операционного отчёта. Совокупная выручка за 9 месяцев 2024 года выросла более чем на 27% к аналогичному периоду 2023 года и достигла 13,9 млрд. рублей. Выручка онлайн продаж Henderson в сентябре 2024 года выросла на 39% к сентябрю 2023 года. Компания наращивает рыночную долю после частичного ухода западных брендов, чем интересна инвесторам. Снижение темпов роста в сентябре менеджмент связывает с аномально тёплой погодой в центральном регионе, повлиявшей на старт продаж осенне-зимней коллекции. Ожидаем повышения основных операционных показателей компании в этом году оп сравнению с предыдущим.
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