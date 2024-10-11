https://1prime.ru/20241011/rynok-852120229.html

Умеренный оптимизм

Умеренный оптимизм - 11.10.2024, ПРАЙМ

Умеренный оптимизм

Индекс RGBI впервые c начала сентября показал положительную динамику за день на фоне умеренно-позитивных недельных данных по инфляции. Доходности облигаций... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T08:57+0300

2024-10-11T08:57+0300

2024-10-11T08:57+0300

мнения аналитиков

рынок

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Индекс RGBI впервые c начала сентября показал положительную динамику за день на фоне умеренно-позитивных недельных данных по инфляции. Доходности облигаций снизились в пределах 10 б. п. на отрезке кривой от двух до десяти лет.Рубль укрепился к юаню на 1,22%, участники рынка постепенно занимают выжидательную позицию, 12 октября — последний день для завершения операций нерезидентов в долларах с МосБиржей и Национальным клиринговым центром.На рынке нефти возобновилась повышательна динамика. Геополитические риски всё же продолжают задавать настроение. Схожая тенденция и в золоте (+0,53%), котировки которого прервали нисходящую серию из шести торговых сессий к ряду. В отсутствии негативных новостей и на фоне возобновления роста нефтяных котировок индекс МосБиржи показал незначительный рост на 0,46%.Положительное сальдо внешней торговли России за январь — август 2024 года выросло до $100 млрд., на 15,87% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт в указанном периоде вырос на $2 млрд до $278 млрд, в то время как импорт снизился на $12,3 млрд до $178 млрд. Российские экспортеры по-прежнему сталкиваются с нарастающими проблемами с ликвидностью на фоне задержек в получении платежей от иностранных банков, опасающихся вторичных санкций США.Совет директоров РУСАЛа изучает возможность обратного выкупа акций на 15 млрд руб., что соответствует менее чем 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении. Детали возможной сделки пока не раскрываются. В краткосрочной перспективе эта новость может поддержать котировки акций компании, хотя РУСАЛ остаётся компанией с высокой долговой нагрузкой, и такое корпоративное действие приведет только к увеличению чистого долга.ВТБ не планирует выкупать акции у "недружественных" нерезидентов, что логично так как обратный выкуп уменьшает капитал банка, что не целесообразно на фоне повышения процентных ставок. В среду акции ВТБ подорожали на 4,59% на ожиданиях обратного выкупа, в четверг скорректировались на 4,04%.Henderson раскрыл некоторые финансовые показатели в преддверии публикации операционного отчёта. Совокупная выручка за 9 месяцев 2024 года выросла более чем на 27% к аналогичному периоду 2023 года и достигла 13,9 млрд. рублей. Выручка онлайн продаж Henderson в сентябре 2024 года выросла на 39% к сентябрю 2023 года. Компания наращивает рыночную долю после частичного ухода западных брендов, чем интересна инвесторам. Снижение темпов роста в сентябре менеджмент связывает с аномально тёплой погодой в центральном регионе, повлиявшей на старт продаж осенне-зимней коллекции. Ожидаем повышения основных операционных показателей компании в этом году оп сравнению с предыдущим.

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2024

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков, рынок