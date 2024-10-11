https://1prime.ru/20241011/trebovanie-852118483.html

"Почти без шансов". На Западе оценили требования Зеленского

"Почти без шансов". На Западе оценили требования Зеленского - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Почти без шансов". На Западе оценили требования Зеленского

Шанс того, что страны Запада выполнят требования главы киевского режима Владимира Зеленского, очень малы, сообщает издание Politico. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T06:40+0300

2024-10-11T06:40+0300

2024-10-11T06:40+0300

политика

владимир зеленский

украина

нато

помощь украине

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Шанс того, что страны Запада выполнят требования главы киевского режима Владимира Зеленского, очень малы, сообщает издание Politico.Одним из условий, выполнение которого журнал поставил под наибольшее сомнение, стало вступление страны в Североатлантический альянс. Несмотря на то, что новый генсек НАТО Марк Рютте уже заявлял о близящейся перспективе членства Украины, сроки вступления так и не были определены. Кроме того, некоторые члены блока опасаютсся последствий присоединения Киева, подчеркнули авторы статьи.Маловероятным исследователи назвали и разрешение на удары "вглубь" России, а также налаживание поставок немецких ракет Taurus. Вместо этого киевские союзники могут нарастить передачу систем ПВО, а также расширить сотрудничество ВСУ с европейскими военными базами.

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владимир зеленский, украина, нато, помощь украине