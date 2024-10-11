Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти могут запретить взыскание средств со спецсчетов предприятий ОПК - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241011/vzyskanie-852127047.html
Власти могут запретить взыскание средств со спецсчетов предприятий ОПК
Власти могут запретить взыскание средств со спецсчетов предприятий ОПК - 11.10.2024, ПРАЙМ
Власти могут запретить взыскание средств со спецсчетов предприятий ОПК
Минпромторг РФ предложил ввести запрет на взыскание средств со спецсчетов оборонных предприятий, которые были получены в качестве субсидий на исполнение... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T13:40+0300
2024-10-11T13:40+0300
экономика
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести запрет на взыскание средств со спецсчетов оборонных предприятий, которые были получены в качестве субсидий на исполнение гособоронзаказа, рассказали РИА Новости в ведомстве. Данная мера необходима для защиты целевых средств от возможных взысканий со стороны органов исполнительной власти и повлияет на исполнение гособоронзаказа. "Вносимые изменения прежде всего направлены на то, чтобы защитить целевые бюджетные средства отдельных субсидий, которые в последующем будут влиять на ход исполнения государственного оборонного заказа, от возможных взысканий со стороны органов исполнительной власти. Следует отметить, что до настоящего времени прецедентов принудительного взыскания со стороны органов исполнителей власти не было, однако механизм защиты целевых средств от потенциального взыскания осуществлялся в "ручном" режиме на основании отдельных решений и поручений", - пояснили в Минпромторге. В министерстве заключили, что подобные изменения вносятся для нормативного закрепления механизма защиты целевых средств отдельных субсидий. В гособоронзаказе используется режим отдельного счета. В рамках него, согласно федеральному закону РФ "О государственном оборонном заказе", предусматривается списание денежных средств при оплате труда по трудовому контракту или выплата пособий; взыскание средств в доход государства и возмещение вреда здоровью и жизни.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
13:40 11.10.2024
 
Власти могут запретить взыскание средств со спецсчетов предприятий ОПК

Минпромторг предложил запретить взыскание средств со спецсчетов предприятий ОПК

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести запрет на взыскание средств со спецсчетов оборонных предприятий, которые были получены в качестве субсидий на исполнение гособоронзаказа, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Данная мера необходима для защиты целевых средств от возможных взысканий со стороны органов исполнительной власти и повлияет на исполнение гособоронзаказа.
"Вносимые изменения прежде всего направлены на то, чтобы защитить целевые бюджетные средства отдельных субсидий, которые в последующем будут влиять на ход исполнения государственного оборонного заказа, от возможных взысканий со стороны органов исполнительной власти. Следует отметить, что до настоящего времени прецедентов принудительного взыскания со стороны органов исполнителей власти не было, однако механизм защиты целевых средств от потенциального взыскания осуществлялся в "ручном" режиме на основании отдельных решений и поручений", - пояснили в Минпромторге.
В министерстве заключили, что подобные изменения вносятся для нормативного закрепления механизма защиты целевых средств отдельных субсидий.
В гособоронзаказе используется режим отдельного счета. В рамках него, согласно федеральному закону РФ "О государственном оборонном заказе", предусматривается списание денежных средств при оплате труда по трудовому контракту или выплата пособий; взыскание средств в доход государства и возмещение вреда здоровью и жизни.
 
ЭкономикаРОССИЯМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала