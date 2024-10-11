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Власти могут запретить взыскание средств со спецсчетов предприятий ОПК
Власти могут запретить взыскание средств со спецсчетов предприятий ОПК - 11.10.2024, ПРАЙМ
Власти могут запретить взыскание средств со спецсчетов предприятий ОПК
Минпромторг РФ предложил ввести запрет на взыскание средств со спецсчетов оборонных предприятий, которые были получены в качестве субсидий на исполнение... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T13:40+0300
2024-10-11T13:40+0300
2024-10-11T13:40+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести запрет на взыскание средств со спецсчетов оборонных предприятий, которые были получены в качестве субсидий на исполнение гособоронзаказа, рассказали РИА Новости в ведомстве. Данная мера необходима для защиты целевых средств от возможных взысканий со стороны органов исполнительной власти и повлияет на исполнение гособоронзаказа. "Вносимые изменения прежде всего направлены на то, чтобы защитить целевые бюджетные средства отдельных субсидий, которые в последующем будут влиять на ход исполнения государственного оборонного заказа, от возможных взысканий со стороны органов исполнительной власти. Следует отметить, что до настоящего времени прецедентов принудительного взыскания со стороны органов исполнителей власти не было, однако механизм защиты целевых средств от потенциального взыскания осуществлялся в "ручном" режиме на основании отдельных решений и поручений", - пояснили в Минпромторге. В министерстве заключили, что подобные изменения вносятся для нормативного закрепления механизма защиты целевых средств отдельных субсидий. В гособоронзаказе используется режим отдельного счета. В рамках него, согласно федеральному закону РФ "О государственном оборонном заказе", предусматривается списание денежных средств при оплате труда по трудовому контракту или выплата пособий; взыскание средств в доход государства и возмещение вреда здоровью и жизни.
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россия, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
Власти могут запретить взыскание средств со спецсчетов предприятий ОПК
Минпромторг предложил запретить взыскание средств со спецсчетов предприятий ОПК
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести запрет на взыскание средств со спецсчетов оборонных предприятий, которые были получены в качестве субсидий на исполнение гособоронзаказа, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Данная мера необходима для защиты целевых средств от возможных взысканий со стороны органов исполнительной власти и повлияет на исполнение гособоронзаказа.
"Вносимые изменения прежде всего направлены на то, чтобы защитить целевые бюджетные средства отдельных субсидий, которые в последующем будут влиять на ход исполнения государственного оборонного заказа, от возможных взысканий со стороны органов исполнительной власти. Следует отметить, что до настоящего времени прецедентов принудительного взыскания со стороны органов исполнителей власти не было, однако механизм защиты целевых средств от потенциального взыскания осуществлялся в "ручном" режиме на основании отдельных решений и поручений", - пояснили в Минпромторге.
В министерстве заключили, что подобные изменения вносятся для нормативного закрепления механизма защиты целевых средств отдельных субсидий.
В гособоронзаказе используется режим отдельного счета. В рамках него, согласно федеральному закону РФ "О государственном оборонном заказе", предусматривается списание денежных средств при оплате труда по трудовому контракту или выплата пособий; взыскание средств в доход государства и возмещение вреда здоровью и жизни.