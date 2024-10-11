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"Диктатура закончится". На Западе предсказали конец киевского режима
"Диктатура закончится". На Западе предсказали конец киевского режима - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Диктатура закончится". На Западе предсказали конец киевского режима
Глава киевского режима Владимир Зеленский прекрасно осознает, что его возможности стремительно заканчиваются, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T12:06+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский прекрасно осознает, что его возможности стремительно заканчиваются, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X."Американцы обращают свое внимание на Восток, и Зеленский знает, что его диктатура закончится выборами на Украине", — подчеркнул журналист. Боуз также отметил, что граждане европейских стран, лидеры которых оказывают огромную финансовую и военную поддержку Киеву, уже устали от войны и кризиса.Ранее американское издание Washington Post отмечало, что киевский лидер стал более открыт к переговорам с Москвой в связи с ухудшающейся обстановкой на фронте.
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Политика, Владимир Зеленский, ЗАПАД
"Диктатура закончится". На Западе предсказали конец киевского режима
Журналист Боуз: Зеленский понимает, что у него быстро заканчиваются возможности
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский прекрасно осознает, что его возможности стремительно заканчиваются, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X
.
"Американцы обращают свое внимание на Восток, и Зеленский знает, что его диктатура закончится выборами на Украине", — подчеркнул журналист. Боуз также отметил, что граждане европейских стран, лидеры которых оказывают огромную финансовую и военную поддержку Киеву, уже устали от войны и кризиса.
Ранее американское издание Washington Post отмечало, что киевский лидер стал более открыт к переговорам с Москвой в связи с ухудшающейся обстановкой на фронте.
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