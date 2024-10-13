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Нерезиденты выкупили еще часть заблокированных активов россиян - 13.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241013/aktivy-852155008.html
Нерезиденты выкупили еще часть заблокированных активов россиян
Нерезиденты выкупили еще часть заблокированных активов россиян - 13.10.2024, ПРАЙМ
Нерезиденты выкупили еще часть заблокированных активов россиян
"Инвестиционная палата" объявила о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ, нерезиденты... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T16:39+0300
2024-10-13T16:41+0300
экономика
нерезиденты
замороженные российские активы
выкуп
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата" объявила о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ, нерезиденты дополнительно выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на 2,54 миллиарда рублей. Часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок, и в результате организатор торгов был вынужден отклонить такие заявки. "В ходе первого этапа обмена, завершившегося 13 августа 2024 года, были выкуплены ИЦБ на 8,1 миллиарда рублей. Таким образом, суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных ИЦБ. Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев. "Организатор торгов рассматривает возможность нового выкупа ИЦБ. Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", - добавила "Инвестиционная палата".
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нерезиденты, замороженные российские активы, выкуп
Экономика, нерезиденты, замороженные российские активы, выкуп
16:39 13.10.2024 (обновлено: 16:41 13.10.2024)
 
Нерезиденты выкупили еще часть заблокированных активов россиян

ИЦБ: нерезиденты выкупили заблокированные активы россиян еще на 2,54 млрд рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата" объявила о завершении второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан РФ, нерезиденты дополнительно выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на 2,54 миллиарда рублей.
Часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок, и в результате организатор торгов был вынужден отклонить такие заявки.
"В ходе первого этапа обмена, завершившегося 13 августа 2024 года, были выкуплены ИЦБ на 8,1 миллиарда рублей. Таким образом, суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных ИЦБ. Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
Минфин сообщил о приеме заявок на второй обмен заблокированными активами
25 сентября, 11:53
"Организатор торгов рассматривает возможность нового выкупа ИЦБ. Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", - добавила "Инвестиционная палата".
 
Экономиканерезидентызамороженные российские активывыкуп
 
 
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