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Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить - 13.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить
Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить - 13.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить
Ограничил ли на самом деле Google создание новых аккаунтов для россиян? Возможна ли их тотальная блокировка, рассказал агентству "Прайм" директор компании... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T02:02+0300
2024-10-13T02:02+0300
эксклюзив
google
аккаунт
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Ограничил ли на самом деле Google создание новых аккаунтов для россиян? Возможна ли их тотальная блокировка, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Риск блокировки популярных среди россиян продуктов Google вызвал ряд опасений, но, по мнению специалиста, "не все из них объективны".Так, включив VPN, можно по-прежнему пользоваться большинством из них без особых неудобств."Особенность же декларированных ограничений Google заключается в том, что все аккаунты, зарегистрированные как российские, могли быть удалены, и VPN бы тогда уже не помог", - объясняет Мясоедов.Но, во-первых, таких заявлений сама компания не делала, и даже, наоборот, выпустила опровержение, говорит эксперт.А во-вторых, проблемы, если и наблюдались, то только при попытке воспользоваться вторым фактором аутентификации или настройке его впервые.Речь идет об СМС-сообщениях с кодом, которые приходят пользователям в момент входа в личный кабинет или при осуществлении изменений в настройках или учётных данных.Этот сбой был недолгим, вскоре сообщения стали приходить снова.Тем не менее, рекомендации Минцифры о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google не беспочвенны, уверяет Павел Мясоедов.Так, недавно популярный среди малых предпринимателей и самозанятых сервис по самостоятельному конструированию сайтов— Wix заявил о блокировке всех страниц россиян.Так что, во избежание вероятных проблем лучше переносить данные на импортозамещенные аналоги, благо они уже есть у большинства сервисов."Что касается Google, хотя вероятность тотальной блокировки со стороны технологического гиганта в будущем и незначительна, ее нельзя исключать совсем", - подытожил IT-специалист.
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эксклюзив, google, аккаунт
Эксклюзив, Google, аккаунт
02:02 13.10.2024
 
Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить

Эксперт Мясоедов рекомендовал переносить данные на импортозамещенные аналоги

© AFP / Loic VenanceGoogle
Google - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© AFP / Loic Venance
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Ограничил ли на самом деле Google создание новых аккаунтов для россиян? Возможна ли их тотальная блокировка, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Риск блокировки популярных среди россиян продуктов Google вызвал ряд опасений, но, по мнению специалиста, "не все из них объективны".
Так, включив VPN, можно по-прежнему пользоваться большинством из них без особых неудобств.
"Особенность же декларированных ограничений Google заключается в том, что все аккаунты, зарегистрированные как российские, могли быть удалены, и VPN бы тогда уже не помог", - объясняет Мясоедов.
Но, во-первых, таких заявлений сама компания не делала, и даже, наоборот, выпустила опровержение, говорит эксперт.
А во-вторых, проблемы, если и наблюдались, то только при попытке воспользоваться вторым фактором аутентификации или настройке его впервые.
Речь идет об СМС-сообщениях с кодом, которые приходят пользователям в момент входа в личный кабинет или при осуществлении изменений в настройках или учётных данных.
Этот сбой был недолгим, вскоре сообщения стали приходить снова.
Тем не менее, рекомендации Минцифры о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google не беспочвенны, уверяет Павел Мясоедов.
Так, недавно популярный среди малых предпринимателей и самозанятых сервис по самостоятельному конструированию сайтов— Wix заявил о блокировке всех страниц россиян.
Так что, во избежание вероятных проблем лучше переносить данные на импортозамещенные аналоги, благо они уже есть у большинства сервисов.
"Что касается Google, хотя вероятность тотальной блокировки со стороны технологического гиганта в будущем и незначительна, ее нельзя исключать совсем", - подытожил IT-специалист.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, заявили в Минцифры
26 сентября, 11:22
 
ЭксклюзивGoogleаккаунт
 
 
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