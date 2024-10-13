https://1prime.ru/20241013/google-852123664.html

Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить

Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить - 13.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить

Ограничил ли на самом деле Google создание новых аккаунтов для россиян? Возможна ли их тотальная блокировка, рассказал агентству "Прайм" директор компании... | 13.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-13T02:02+0300

2024-10-13T02:02+0300

2024-10-13T02:02+0300

эксклюзив

google

аккаунт

https://cdnn.1prime.ru/img/82891/66/828916640_0:232:5377:3256_1920x0_80_0_0_7c73485fc3caaf107235f2e17e3864eb.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Ограничил ли на самом деле Google создание новых аккаунтов для россиян? Возможна ли их тотальная блокировка, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Риск блокировки популярных среди россиян продуктов Google вызвал ряд опасений, но, по мнению специалиста, "не все из них объективны".Так, включив VPN, можно по-прежнему пользоваться большинством из них без особых неудобств."Особенность же декларированных ограничений Google заключается в том, что все аккаунты, зарегистрированные как российские, могли быть удалены, и VPN бы тогда уже не помог", - объясняет Мясоедов.Но, во-первых, таких заявлений сама компания не делала, и даже, наоборот, выпустила опровержение, говорит эксперт.А во-вторых, проблемы, если и наблюдались, то только при попытке воспользоваться вторым фактором аутентификации или настройке его впервые.Речь идет об СМС-сообщениях с кодом, которые приходят пользователям в момент входа в личный кабинет или при осуществлении изменений в настройках или учётных данных.Этот сбой был недолгим, вскоре сообщения стали приходить снова.Тем не менее, рекомендации Минцифры о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google не беспочвенны, уверяет Павел Мясоедов.Так, недавно популярный среди малых предпринимателей и самозанятых сервис по самостоятельному конструированию сайтов— Wix заявил о блокировке всех страниц россиян.Так что, во избежание вероятных проблем лучше переносить данные на импортозамещенные аналоги, благо они уже есть у большинства сервисов."Что касается Google, хотя вероятность тотальной блокировки со стороны технологического гиганта в будущем и незначительна, ее нельзя исключать совсем", - подытожил IT-специалист.

https://1prime.ru/20240926/mintsifry-851795884.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, google, аккаунт