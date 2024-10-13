Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики в России предсказали дальнейший рост ключевой ставки ЦБ - 13.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241013/klyuchevaya-stavka-852153740.html
Аналитики в России предсказали дальнейший рост ключевой ставки ЦБ
Аналитики в России предсказали дальнейший рост ключевой ставки ЦБ - 13.10.2024, ПРАЙМ
Аналитики в России предсказали дальнейший рост ключевой ставки ЦБ
К концу текущего года Банк России может повысить ключевую ставку до 22 процентов. Такое предположение сделал портфельный управляющий УК "Первая" Михаил... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T13:18+0300
2024-10-13T13:47+0300
банк россии
россия
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. К концу текущего года Банк России может повысить ключевую ставку до 22 процентов. Такое предположение сделал портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели."На заседании Банка России 25 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки до 20-21 процент. В декабре возможно повышение до 22 процентов", — заявил эксперт.Также Цагарели сообщил, что после потенциального повышения до 22 процентов ставка зафиксируется на этот отметке до второго квартала следующего года, после чего Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики государства.Таким образом, как резюмировал аналитик, к концу 2025 года ставка может достичь 16 процентов.Регулятор с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 п.п., до 19%. При этом в сентябре ЦБ заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре.
https://1prime.ru/20241011/ekonomika-852128064.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_75f4eca20be2252384bc65997f6ed39e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России
13:18 13.10.2024 (обновлено: 13:47 13.10.2024)
 
Аналитики в России предсказали дальнейший рост ключевой ставки ЦБ

УК "Первая": ЦБ может повысить ключевую ставку до 22% в декабре

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. К концу текущего года Банк России может повысить ключевую ставку до 22 процентов. Такое предположение сделал портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели.
"На заседании Банка России 25 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки до 20-21 процент. В декабре возможно повышение до 22 процентов", — заявил эксперт.
Также Цагарели сообщил, что после потенциального повышения до 22 процентов ставка зафиксируется на этот отметке до второго квартала следующего года, после чего Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики государства.
Таким образом, как резюмировал аналитик, к концу 2025 года ставка может достичь 16 процентов.
Регулятор с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 п.п., до 19%. При этом в сентябре ЦБ заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре.
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
Набиуллина предупредила о накоплении рисков замедления мировой экономики
11 октября, 14:05
 
Банк РоссииРОССИЯставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала