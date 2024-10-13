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Аналитики в России предсказали дальнейший рост ключевой ставки ЦБ
Аналитики в России предсказали дальнейший рост ключевой ставки ЦБ - 13.10.2024, ПРАЙМ
Аналитики в России предсказали дальнейший рост ключевой ставки ЦБ
К концу текущего года Банк России может повысить ключевую ставку до 22 процентов. Такое предположение сделал портфельный управляющий УК "Первая" Михаил... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T13:18+0300
2024-10-13T13:18+0300
2024-10-13T13:47+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. К концу текущего года Банк России может повысить ключевую ставку до 22 процентов. Такое предположение сделал портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели."На заседании Банка России 25 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки до 20-21 процент. В декабре возможно повышение до 22 процентов", — заявил эксперт.Также Цагарели сообщил, что после потенциального повышения до 22 процентов ставка зафиксируется на этот отметке до второго квартала следующего года, после чего Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики государства.Таким образом, как резюмировал аналитик, к концу 2025 года ставка может достичь 16 процентов.Регулятор с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 п.п., до 19%. При этом в сентябре ЦБ заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре.
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россия, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России
Аналитики в России предсказали дальнейший рост ключевой ставки ЦБ
УК "Первая": ЦБ может повысить ключевую ставку до 22% в декабре
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. К концу текущего года Банк России может повысить ключевую ставку до 22 процентов. Такое предположение сделал портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели.
"На заседании Банка России 25 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки до 20-21 процент. В декабре возможно повышение до 22 процентов", — заявил эксперт.
Также Цагарели сообщил, что после потенциального повышения до 22 процентов ставка зафиксируется на этот отметке до второго квартала следующего года, после чего Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики государства.
Таким образом, как резюмировал аналитик, к концу 2025 года ставка может достичь 16 процентов.
Регулятор с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 п.п., до 19%. При этом в сентябре ЦБ заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре.
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