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В России приостановили лицензию завода бывшей Beluga Group - 13.10.2024, ПРАЙМ
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В России приостановили лицензию завода бывшей Beluga Group
В России приостановили лицензию завода бывшей Beluga Group - 13.10.2024, ПРАЙМ
В России приостановили лицензию завода бывшей Beluga Group
Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии спиртзавода "Чугуновский", принадлежащего одному из крупнейших производителей водки в России Novabev... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T10:40+0300
2024-10-13T10:40+0300
россия
росалкогольтабакконтроль
beluga group
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии спиртзавода "Чугуновский", принадлежащего одному из крупнейших производителей водки в России Novabev Group (бывшая Beluga Group), из-за ненадлежащей утилизации отходов, сообщили РИА Новости в ведомстве. Согласно данным реестра Росалкогольтабакконтроля, лицензия спиртзавода в Нижегородской области приостановлена с 10 октября 2024 года. "Приостановка лицензии связана с тем, что организация не осуществляла должным образом утилизацию отходов спиртового производства", - пояснили в Росалкогольтабакконтроле. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Novabev Group. В апреле в Воротынском районе Нижегородской области был зафиксирован факт загрязнения реки Чугунки и массовой гибели рыбы. Инспекторы Росприроднадзора признали источником загрязнения спиртзавод "Чугуновский". Отборы проб показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, сбрасываемых в реку, превышает установленные нормативы. В межрегиональном управлении Росприроднадзора подсчитали, что ущерб реке Чугунка от деятельности спиртзавода составил более 738 тысяч рублей. Также спиртзавод оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. АО "Спиртзавод Чугуновский" основан в 1913 году и является одним из старейших предприятий спиртовой промышленности России, сообщается на сайте завода. В марте 2021 года контрольный пакет акций завода приобрела тогда еще Beluga Group (ныне Novabev), выпускающая водку Beluga, "Мягков", "Беленькая", "Архангельская".
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россия, росалкогольтабакконтроль, beluga group
РОССИЯ, Росалкогольтабакконтроль, Beluga Group
10:40 13.10.2024
 
В России приостановили лицензию завода бывшей Beluga Group

Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию завода Novabev, бывшей Beluga

© BELUGA GROUP BELUGA GROUP
BELUGA GROUP
© BELUGA GROUP
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии спиртзавода "Чугуновский", принадлежащего одному из крупнейших производителей водки в России Novabev Group (бывшая Beluga Group), из-за ненадлежащей утилизации отходов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Согласно данным реестра Росалкогольтабакконтроля, лицензия спиртзавода в Нижегородской области приостановлена с 10 октября 2024 года.
"Приостановка лицензии связана с тем, что организация не осуществляла должным образом утилизацию отходов спиртового производства", - пояснили в Росалкогольтабакконтроле.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу Novabev Group.
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19 октября 2022, 14:24
В апреле в Воротынском районе Нижегородской области был зафиксирован факт загрязнения реки Чугунки и массовой гибели рыбы. Инспекторы Росприроднадзора признали источником загрязнения спиртзавод "Чугуновский". Отборы проб показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, сбрасываемых в реку, превышает установленные нормативы.
В межрегиональном управлении Росприроднадзора подсчитали, что ущерб реке Чугунка от деятельности спиртзавода составил более 738 тысяч рублей. Также спиртзавод оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты.
АО "Спиртзавод Чугуновский" основан в 1913 году и является одним из старейших предприятий спиртовой промышленности России, сообщается на сайте завода. В марте 2021 года контрольный пакет акций завода приобрела тогда еще Beluga Group (ныне Novabev), выпускающая водку Beluga, "Мягков", "Беленькая", "Архангельская".
 
РОССИЯРосалкогольтабакконтрольBeluga Group
 
 
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