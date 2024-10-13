https://1prime.ru/20241013/novabev--852152794.html
В России приостановили лицензию завода бывшей Beluga Group
В России приостановили лицензию завода бывшей Beluga Group - 13.10.2024, ПРАЙМ
В России приостановили лицензию завода бывшей Beluga Group
Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии спиртзавода "Чугуновский", принадлежащего одному из крупнейших производителей водки в России Novabev... | 13.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-13T10:40+0300
2024-10-13T10:40+0300
2024-10-13T10:40+0300
россия
росалкогольтабакконтроль
beluga group
https://cdnn.1prime.ru/img/83196/27/831962700_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_50550df41e5ad1a2d6dc9d1b47df7f4e.jpg
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии спиртзавода "Чугуновский", принадлежащего одному из крупнейших производителей водки в России Novabev Group (бывшая Beluga Group), из-за ненадлежащей утилизации отходов, сообщили РИА Новости в ведомстве. Согласно данным реестра Росалкогольтабакконтроля, лицензия спиртзавода в Нижегородской области приостановлена с 10 октября 2024 года. "Приостановка лицензии связана с тем, что организация не осуществляла должным образом утилизацию отходов спиртового производства", - пояснили в Росалкогольтабакконтроле. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Novabev Group. В апреле в Воротынском районе Нижегородской области был зафиксирован факт загрязнения реки Чугунки и массовой гибели рыбы. Инспекторы Росприроднадзора признали источником загрязнения спиртзавод "Чугуновский". Отборы проб показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, сбрасываемых в реку, превышает установленные нормативы. В межрегиональном управлении Росприроднадзора подсчитали, что ущерб реке Чугунка от деятельности спиртзавода составил более 738 тысяч рублей. Также спиртзавод оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. АО "Спиртзавод Чугуновский" основан в 1913 году и является одним из старейших предприятий спиртовой промышленности России, сообщается на сайте завода. В марте 2021 года контрольный пакет акций завода приобрела тогда еще Beluga Group (ныне Novabev), выпускающая водку Beluga, "Мягков", "Беленькая", "Архангельская".
https://1prime.ru/20221019/838510135.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83196/27/831962700_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_9f4a15dd5899795df281aa519c80c0ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росалкогольтабакконтроль, beluga group
РОССИЯ, Росалкогольтабакконтроль, Beluga Group
В России приостановили лицензию завода бывшей Beluga Group
Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию завода Novabev, бывшей Beluga
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии спиртзавода "Чугуновский", принадлежащего одному из крупнейших производителей водки в России Novabev Group (бывшая Beluga Group), из-за ненадлежащей утилизации отходов, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Согласно данным реестра Росалкогольтабакконтроля, лицензия спиртзавода в Нижегородской области приостановлена с 10 октября 2024 года.
"Приостановка лицензии связана с тем, что организация не осуществляла должным образом утилизацию отходов спиртового производства", - пояснили в Росалкогольтабакконтроле.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу Novabev Group.
"Белуга Групп" продала права на бренд водки Beluga за 75 миллионов долларов
В апреле в Воротынском районе Нижегородской области был зафиксирован факт загрязнения реки Чугунки и массовой гибели рыбы. Инспекторы Росприроднадзора признали источником загрязнения спиртзавод "Чугуновский". Отборы проб показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, сбрасываемых в реку, превышает установленные нормативы.
В межрегиональном управлении Росприроднадзора подсчитали, что ущерб реке Чугунка от деятельности спиртзавода составил более 738 тысяч рублей. Также спиртзавод оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты.
АО "Спиртзавод Чугуновский" основан в 1913 году и является одним из старейших предприятий спиртовой промышленности России, сообщается на сайте завода. В марте 2021 года контрольный пакет акций завода приобрела тогда еще Beluga Group (ныне Novabev), выпускающая водку Beluga, "Мягков", "Беленькая", "Архангельская".