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FT: производители оружия в ЕС столкнулись с новой проблемой
FT: производители оружия в ЕС столкнулись с новой проблемой - 14.10.2024, ПРАЙМ
FT: производители оружия в ЕС столкнулись с новой проблемой
Производители оружия и боеприпасов в Евросоюзе на протяжении многих лет испытывают нехватку инвестиций и производят намного меньше необходимых объёмов, пишет... | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T09:34+0300
2024-10-14T09:34+0300
2024-10-14T09:34+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Производители оружия и боеприпасов в Евросоюзе на протяжении многих лет испытывают нехватку инвестиций и производят намного меньше необходимых объёмов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов и представителей индустрии. Генеральный секретарь европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD) Ян Пай заявил, что на фоне десятилетий недостатка инвестиций объёмы производства оружия и боеприпасов находятся на более низком уровне, чем нужно для якобы необходимого сдерживания России. "Если цель заключается в том, чтобы предоставлять достаточную поддержку Украине... и нарастить достаточные военные возможности для сдерживания России от дальнейшей агрессии, нам нужно приобретать и производить в Европе намного больше и намного быстрее", - сказал Ян Пай газете. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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ес, инвестиции
Вооружения, ЕС, инвестиции
FT: производители оружия в ЕС столкнулись с новой проблемой
FT: производители оружия в ЕС испытывают недостаток инвестиций
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Производители оружия и боеприпасов в Евросоюзе на протяжении многих лет испытывают нехватку инвестиций и производят намного меньше необходимых объёмов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов и представителей индустрии.
Генеральный секретарь европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD) Ян Пай заявил, что на фоне десятилетий недостатка инвестиций объёмы производства оружия и боеприпасов находятся на более низком уровне, чем нужно для якобы необходимого сдерживания России.
"Если цель заключается в том, чтобы предоставлять достаточную поддержку Украине... и нарастить достаточные военные возможности для сдерживания России от дальнейшей агрессии, нам нужно приобретать и производить в Европе намного больше и намного быстрее", - сказал Ян Пай газете.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
СМИ рассказало, зачем ЕС инвестирует в производство оружия на Украине