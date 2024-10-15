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Названы причины роста инфляции вопреки ставке ЦБ

Названы причины роста инфляции вопреки ставке ЦБ - 15.10.2024, ПРАЙМ

Названы причины роста инфляции вопреки ставке ЦБ

Повышение ставки делает займы для потребителей дорогими, что должно снизить спрос и замедлить инфляцию рассказал aif.ru заведующий кафедрой мировой экономики и... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T08:26+0300

2024-10-15T08:26+0300

2024-10-15T08:26+0300

экономика

банк россии

ставка банка россии

инфляция в россии

инфляция в турции

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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Повышение ставки делает займы для потребителей дорогими, что должно снизить спрос и замедлить инфляцию рассказал aif.ru заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.Банк России рассматривает возможность повышения ключевой ставки на заседании 25 октября. Признаков замедления роста цен нет, что требует ужесточения денежно-кредитной политики,Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам экономиста, инфляция в России за текущий год может превысить 7%, что выше целевого показателя в 4%. Процентная ставка влияет на цены, устанавливаемые предприятиями, что также замедляет рост цен.При этом корпоративное кредитование не замедляется из-за высокой доли субсидируемых кредитов и кредитов с фиксированной ставкой.Если спрос домохозяйств поддерживается субсидируемыми кредитами, государство будет вынуждено увеличивать ставку для сдерживания инфляции, предупредил эксперт.Объем субсидируемой ипотеки за последние два года вырос в три раза, что также усиливает инфляцию. Кроме того, на ее рост влияет снижение обменного курса рубля.Высокий потребительский спрос и увеличение государственных расходов являются важными источниками экономического роста. Частный потребительский спрос остается ключевым фактором роста ВВП, и его замедление может этот рост ограничить.Кроме того, по словам Смирнова, растет государственное потребление, что ослабляет эффективность мер Банка России по сдерживанию инфляции.Причины инфляции и в том, что производство в России не может удовлетворить растущий спрос из-за санкций и ограничений.Смирнов предупредил, что важно не заиграться с инфляцией путем повышения ставки, как это произошло в Турции, где ставка выросла до 50%, но инфляция все еще двузначная, хотя и начала несколько замедляться в последнее время.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, ставка банка россии, инфляция в россии, инфляция в турции