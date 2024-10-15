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Названы причины роста инфляции вопреки ставке ЦБ - 15.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241015/inflyatsiya-852178098.html
Названы причины роста инфляции вопреки ставке ЦБ
Названы причины роста инфляции вопреки ставке ЦБ - 15.10.2024, ПРАЙМ
Названы причины роста инфляции вопреки ставке ЦБ
Повышение ставки делает займы для потребителей дорогими, что должно снизить спрос и замедлить инфляцию рассказал aif.ru заведующий кафедрой мировой экономики и... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T08:26+0300
2024-10-15T08:26+0300
экономика
банк россии
ставка банка россии
инфляция в россии
инфляция в турции
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Повышение ставки делает займы для потребителей дорогими, что должно снизить спрос и замедлить инфляцию рассказал aif.ru заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.Банк России рассматривает возможность повышения ключевой ставки на заседании 25 октября. Признаков замедления роста цен нет, что требует ужесточения денежно-кредитной политики,Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам экономиста, инфляция в России за текущий год может превысить 7%, что выше целевого показателя в 4%. Процентная ставка влияет на цены, устанавливаемые предприятиями, что также замедляет рост цен.При этом корпоративное кредитование не замедляется из-за высокой доли субсидируемых кредитов и кредитов с фиксированной ставкой.Если спрос домохозяйств поддерживается субсидируемыми кредитами, государство будет вынуждено увеличивать ставку для сдерживания инфляции, предупредил эксперт.Объем субсидируемой ипотеки за последние два года вырос в три раза, что также усиливает инфляцию. Кроме того, на ее рост влияет снижение обменного курса рубля.Высокий потребительский спрос и увеличение государственных расходов являются важными источниками экономического роста. Частный потребительский спрос остается ключевым фактором роста ВВП, и его замедление может этот рост ограничить.Кроме того, по словам Смирнова, растет государственное потребление, что ослабляет эффективность мер Банка России по сдерживанию инфляции.Причины инфляции и в том, что производство в России не может удовлетворить растущий спрос из-за санкций и ограничений.Смирнов предупредил, что важно не заиграться с инфляцией путем повышения ставки, как это произошло в Турции, где ставка выросла до 50%, но инфляция все еще двузначная, хотя и начала несколько замедляться в последнее время.
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банк россии, ставка банка россии, инфляция в россии, инфляция в турции
Экономика, Банк России, ставка Банка России, инфляция в России, инфляция в Турции
08:26 15.10.2024
 
Названы причины роста инфляции вопреки ставке ЦБ

Экономист Смирнов назвал причины роста инфляции вопреки повышению ставки ЦБ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Повышение ставки делает займы для потребителей дорогими, что должно снизить спрос и замедлить инфляцию рассказал aif.ru заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.
Банк России рассматривает возможность повышения ключевой ставки на заседании 25 октября. Признаков замедления роста цен нет, что требует ужесточения денежно-кредитной политики,
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По словам экономиста, инфляция в России за текущий год может превысить 7%, что выше целевого показателя в 4%. Процентная ставка влияет на цены, устанавливаемые предприятиями, что также замедляет рост цен.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
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При этом корпоративное кредитование не замедляется из-за высокой доли субсидируемых кредитов и кредитов с фиксированной ставкой.
Если спрос домохозяйств поддерживается субсидируемыми кредитами, государство будет вынуждено увеличивать ставку для сдерживания инфляции, предупредил эксперт.
Объем субсидируемой ипотеки за последние два года вырос в три раза, что также усиливает инфляцию. Кроме того, на ее рост влияет снижение обменного курса рубля.
Высокий потребительский спрос и увеличение государственных расходов являются важными источниками экономического роста. Частный потребительский спрос остается ключевым фактором роста ВВП, и его замедление может этот рост ограничить.
Кроме того, по словам Смирнова, растет государственное потребление, что ослабляет эффективность мер Банка России по сдерживанию инфляции.
Причины инфляции и в том, что производство в России не может удовлетворить растущий спрос из-за санкций и ограничений.
Смирнов предупредил, что важно не заиграться с инфляцией путем повышения ставки, как это произошло в Турции, где ставка выросла до 50%, но инфляция все еще двузначная, хотя и начала несколько замедляться в последнее время.
 
ЭкономикаБанк Россииставка Банка Россииинфляция в Россииинфляция в Турции
 
 
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