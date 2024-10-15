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АКРА спрогнозировало перспективы рынка жилья в России

АКРА спрогнозировало перспективы рынка жилья в России - 15.10.2024, ПРАЙМ

АКРА спрогнозировало перспективы рынка жилья в России

Выдача ипотеки в России в 2024 году упадет относительно прошлогоднего показателя на 35% - до 5-5,2 триллиона рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T05:19+0300

2024-10-15T05:19+0300

2024-10-15T05:19+0300

недвижимость

акра

жилье

ипотека

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Выдача ипотеки в России в 2024 году упадет относительно прошлогоднего показателя на 35% - до 5-5,2 триллиона рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА. "Цель Банка России по планомерному охлаждению ипотечного рынка постепенно достигается. АКРА прогнозирует величину совокупных ипотечных выдач в объеме 5–5,2 триллиона рублей, что примерно на 35% ниже показателя рекордного 2023 года (7,8 триллиона рублей), но все же чуть выше (+5%) значений 2022 года (4,8 триллиона рублей)", - указывается в нем. При этом снижение ипотечных выдач на новостройки, по подсчетам АКРА, может составить примерно 25%. В обзоре также указывается, что цены на жилье в целом стабильны, при этом коррекцию стоимости новостроек сдерживают ряд факторов. В их числе - значительная разница между льготными и рыночными ставками, достигающая 18–20%, предложения от застройщиков по рассрочке и кредитам с низкой ставкой в течение нескольких лет. Кроме того, после прекращения массовой льготной ипотеки, обновления других льготных программ прошло не так уж и много времени. "В ближайшие 12 месяцев АКРА допускает некоторую коррекцию в пределах 3–5% как на первичном рынке, так и на вторичном, после чего стоимость жилья вновь начнет расти на горизонте более 12–18 месяцев", - отмечается в обзоре. В нем также указывается, что вопрос наличия на рынке ипотечного пузыря по-прежнему актуален. В 2020–2024 годах темпы подорожания квадратного метра существенно превышали темпы роста доходов населения. "На данный момент стоимость квадратного метра на первичном рынке в разы превышает средний уровень заработной платы, которому сложно успеть за ростом цен", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем добавляется, что досрочное погашение ипотеки не имеет экономического смысла на фоне роста ставок по вкладам, что несет в себе риски ухудшения качества банковских портфелей в будущем. А вступающий в силу с начала 2025 года ипотечный стандарт может привести к еще большему росту ипотечной ставки, поскольку банки, скорее всего, станут закладывать в нее упускаемую из-за данного стандарта выгоду.КОРРЕКЦИЯ ЦЕН НА ЖИЛЬЕАКРА в ближайшие 12 месяцев ожидает коррекцию цен на жилую недвижимость на 5-10%, после - рост цен на горизонте более 12–18 месяцев."В настоящее время цены на жилую недвижимость в целом стабильны, однако в ближайшие 12 месяцев АКРА ожидает их коррекцию на 5-10% как на первичном рынке, так и на вторичном, после чего стоимость жилья вновь начнет расти на горизонте более 12-18 месяцев", - говорится в обзоре рынка ипотечного кредитования в России.Согласно обзору АКРА, уверенный рост средств населения на счетах в банках может быть связан с формированием отложенного спроса на жилую недвижимость. Возможную коррекцию стоимости первичного жилья сдерживают значительная разница между льготными и рыночными ставками и непродолжительный период времени, прошедший после прекращения или изменения условий ряда льготных программ.Отмечается, что поддержку ценам на вторичную недвижимость оказывает сравнительно низкая стоимость таких объектов по сравнению с жильем на первичном рынке. По данным регулятора, стоимость квадратного метра первичной недвижимости отличается от вторичной на 55%. Разница была сформирована не только в силу объективных рыночных причин, но и искусственно - в связи с обозначением сроков окончания льготных программ, а также выставлением застройщиками в открытую продажу квартир маленькими партиями."Это стимулировало граждан поторопиться с приобретением недвижимости и неоднократно приводило к всплескам роста цен в период с 2020 по 2024 год", - отмечается в обзоре.Стабильности цен на вторичную недвижимость также способствуют факторы, не чувствительные к изменениям ставок. Среди таких факторов АКРА выделяет отсутствие необходимости нести дополнительные расходы на ремонт и мебель и трансформацию вторичного рынка жилья, связанную с заключением значительного количества сделок без использования кредитных средств.Более того, возможность рефинансировать в среднесрочной перспективе ипотеку под более низкий процент в случае снижения ключевой ставки также поддерживает спрос населения на кредиты на недвижимость, выдаваемые по рыночным ставкам.ИПОТЕЧНЫЙ ПУЗЫРЬВопрос о наличии на рынке ипотечного пузыря по-прежнему актуален, поскольку стоимость квадратного метра в 2020-2024 годах росла быстрее, чем доходы населения, однако устойчивое качество ипотечного портфеля говорит об отсутствии проблем на данный момент, отмечает АКРА."Вопрос о наличии на рынке ипотечного пузыря по-прежнему актуален, так как в 2020–2024 годах стоимость квадратного метра жилья росла существенно быстрее, чем доходы населения, однако при этом качество ипотечного портфеля сохраняется устойчивым (доля проблемной задолженности на 01.07.2024 составила 0,6%)", - говорится в обзоре, который подготовили старший директор группы рейтингов финансовых институтов Ирина Носова и управляющий директор-руководитель группы рейтингов финансовых институтов Валерий Пивень.На данный момент, как отмечают эксперты, стоимость квадратного метра на первичном рынке "в разы превышает" средний уровень заработной платы. По их мнению, во избежание такого превышения было бы целесообразно строительство большего объема жилой недвижимости при недопущении формирования застройщиками искусственного дефицита квартир в продаже. "В этом случае жилье стало бы более доступным. Безусловно, рентабельность застройщиков могла от этого пострадать, однако тот же объем прибыли можно получить за счет эффекта масштаба", - подчеркивается в обзоре.При этом "устойчивое качество ипотечного портфеля", напротив, по их словам, говорит об отсутствии пузыря на ипотечном рынке на данный момент. Хотя в последние месяцы в отдельных российских регионах ускорился рост просроченной задолженности, ее доля в целом по стране остается низкой.АКРА полагает, что средний срок жизни ипотечных кредитов в краткосрочной перспективе будет составлять не менее десяти лет "ввиду большой доли льготных программ в ипотечных портфелях банков, а также значительно возросшего среднего срока ипотечных кредитов": с начала действия массовых льготных программ, то есть с весны 2020 года, он увеличился с 18 до 26 лет. Пока, как отмечается в обзоре, наблюдается лишь замедление темпов досрочного погашения, что в дальнейшем создает риски накопления проблемной задолженности на балансах банков.Кроме того, в обзоре подчеркивается, что вступающий в силу с начала 2025 года ипотечный стандарт, разработанный с целью защиты прав и законных интересов заемщиков, "может привести к еще большему росту ипотечной ставки, поскольку банки, скорее всего, станут закладывать в нее упускаемую из-за действия данного стандарта выгоду".

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акра, жилье, ипотека