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ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2024 году

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2024 году - 16.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2024 году

Банк России все еще допускает превышение инфляцией по итогам текущего года своего прогноза в 6,5-7%, несмотря на замедление инфляции и повышение ключевой ставки | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T19:13+0300

2024-10-16T19:13+0300

2024-10-16T19:39+0300

экономика

инфляция

прогноз

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России все еще допускает превышение инфляцией по итогам текущего года своего прогноза в 6,5-7%, несмотря на замедление инфляции и повышение ключевой ставки до 19%, следует из материалов регулятора о динамике инфляции за сентябрь. "Требуется более сдержанный рост спроса и соответствующая жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%", - считает ЦБ. Таким образом, регулятор подтвердил свой прогноз, озвученный по итогам заседания совета директоров 13 сентября. По итогам сентября, по данным Росстата, инфляция в России замедлилась до 8,63% с 9,05% месяцем ранее. В сентябре регулятор повысил ключевую ставку до 19% с 18%. Инфляционное давление в сентябре оставалось высоким, подчеркивает Банк России. Вклад волатильных компонентов в прирост потребительских цен увеличился, показатели устойчивого роста цен тоже выросли. При этом устойчивое инфляционное давление складывается несколько ниже, чем во втором квартале, но все еще заметно выше, чем оно было в первом квартале 2024 года. Отмечается, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, а для того чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, необходим более сдержанный рост спроса и соответствующая жесткость денежно-кредитных условий.

https://1prime.ru/20241015/inflyatsiya-852178098.html

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инфляция, прогноз