https://1prime.ru/20241016/nato-852211301.html

В США призвали Киев довольствоваться намерением НАТО принять его в альянс

В США призвали Киев довольствоваться намерением НАТО принять его в альянс - 16.10.2024, ПРАЙМ

В США призвали Киев довольствоваться намерением НАТО принять его в альянс

Украине необходимо довольствоваться заявлением НАТО о намерении принять ее в альянс, а не спорить о сроках. Таким мнением поделилась постпред США при НАТО... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T17:18+0300

2024-10-16T17:18+0300

2024-10-16T17:18+0300

политика

украина

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сша

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Украине необходимо довольствоваться заявлением НАТО о намерении принять ее в альянс, а не спорить о сроках. Таким мнением поделилась постпред США при НАТО Джулианна Смит."Мы, конечно, можем обсуждать и дебатировать о сроках и механике того, как это произойдет и когда" , - заметила постпред.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, представил план урегулирования конфликта в Украине, включающий пять пунктов, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары оружием дальнего радиуса действия по российской территории и размещение на Украине пакета неядерного сдерживания России.Смит подчеркнула, что главы государств на саммите НАТО в июле не оспаривали общую предпосылку принятия Украины в альянс, и поэтому Украина должна сосредоточиться на понимании того, что обязательства НАТО тверды.

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украина, нато, сша