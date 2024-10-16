https://1prime.ru/20241016/nato-852211301.html
В США призвали Киев довольствоваться намерением НАТО принять его в альянс
В США призвали Киев довольствоваться намерением НАТО принять его в альянс - 16.10.2024, ПРАЙМ
В США призвали Киев довольствоваться намерением НАТО принять его в альянс
Украине необходимо довольствоваться заявлением НАТО о намерении принять ее в альянс, а не спорить о сроках. Таким мнением поделилась постпред США при НАТО... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T17:18+0300
2024-10-16T17:18+0300
2024-10-16T17:18+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Украине необходимо довольствоваться заявлением НАТО о намерении принять ее в альянс, а не спорить о сроках. Таким мнением поделилась постпред США при НАТО Джулианна Смит."Мы, конечно, можем обсуждать и дебатировать о сроках и механике того, как это произойдет и когда" , - заметила постпред.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, представил план урегулирования конфликта в Украине, включающий пять пунктов, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары оружием дальнего радиуса действия по российской территории и размещение на Украине пакета неядерного сдерживания России.Смит подчеркнула, что главы государств на саммите НАТО в июле не оспаривали общую предпосылку принятия Украины в альянс, и поэтому Украина должна сосредоточиться на понимании того, что обязательства НАТО тверды.
https://1prime.ru/20241016/nato-852210543.html
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украина, нато, сша
Политика, УКРАИНА, НАТО, США
В США призвали Киев довольствоваться намерением НАТО принять его в альянс
Постпред США: Киев должен довольствоваться намерением НАТО принять его в альянс
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Украине необходимо довольствоваться заявлением НАТО о намерении принять ее в альянс, а не спорить о сроках. Таким мнением поделилась постпред США при НАТО Джулианна Смит.
"Мы, конечно, можем обсуждать и дебатировать о сроках и механике того, как это произойдет и когда" , - заметила постпред.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, представил план урегулирования конфликта в Украине, включающий пять пунктов, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары оружием дальнего радиуса действия по российской территории и размещение на Украине пакета неядерного сдерживания России.
Смит подчеркнула, что главы государств на саммите НАТО в июле не оспаривали общую предпосылку принятия Украины в альянс, и поэтому Украина должна сосредоточиться на понимании того, что обязательства НАТО тверды.
Постпред США при НАТО сделала заявление о приглашении Украины в альянс