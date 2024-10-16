https://1prime.ru/20241016/nato-852211935.html

Россия не повлияет на решение о членстве Украины в альянсе, заявил Рютте

Россия не повлияет на решение о членстве Украины в альянсе, заявил Рютте - 16.10.2024, ПРАЙМ

Россия не повлияет на решение о членстве Украины в альянсе, заявил Рютте

Украина станет членом НАТО, "когда придет время", и Россия не может повлиять на это решение. Об этом заявил новый генсек альянса Марк Рютте. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T18:00+0300

2024-10-16T18:00+0300

2024-10-16T18:00+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Украина станет членом НАТО, "когда придет время", и Россия не может повлиять на это решение. Об этом заявил новый генсек альянса Марк Рютте."Украина станет членом НАТО в подходящее время… Россия не имеет права вето и не может решать в этом вопросе", - отметил Рютте в рамках пресс-конференции.Он подчеркнул, что уже сделаны максимальные усилия для приближения Украины к НАТО и ее путь в альянс необратим.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, что стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://1prime.ru/20241003/ryutte-851941538.html

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