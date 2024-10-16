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"Превосходит ядерное". В Иране объявили о наличии сверхмощного оружия
"Превосходит ядерное". В Иране объявили о наличии сверхмощного оружия - 16.10.2024, ПРАЙМ
"Превосходит ядерное". В Иране объявили о наличии сверхмощного оружия
Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами заявил, что Иран имеет на вооружении сверхмощное оружие. Об | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T17:16+0300
2024-10-16T17:16+0300
2024-10-16T17:17+0300
вооружения
иран
ядерное оружие
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами заявил, что Иран имеет на вооружении сверхмощное оружие. Об этом рассказывается в публикации издания Iran Front Page (IFP). Бывший секретарь комиссии по вооружения КСИР сообщил: "У нас есть оборудование, намного превосходящее ядерное оружие".При этом Ростами отказался раскрывать детали.Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет сделал заявление о том, что в настоящий момент в ближневосточном регионе появился исторический шанс для атаки на иранские ядерные объекты.
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иран, ядерное оружие
Вооружения, ИРАН, ядерное оружие
"Превосходит ядерное". В Иране объявили о наличии сверхмощного оружия
Генерал КСИР Ростами: Иран обладает более мощным оружием, чем ядерное