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"Превосходит ядерное". В Иране объявили о наличии сверхмощного оружия - 16.10.2024, ПРАЙМ
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"Превосходит ядерное". В Иране объявили о наличии сверхмощного оружия
"Превосходит ядерное". В Иране объявили о наличии сверхмощного оружия - 16.10.2024, ПРАЙМ
"Превосходит ядерное". В Иране объявили о наличии сверхмощного оружия
Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами заявил, что Иран имеет на вооружении сверхмощное оружие. Об | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T17:16+0300
2024-10-16T17:17+0300
вооружения
иран
ядерное оружие
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами заявил, что Иран имеет на вооружении сверхмощное оружие. Об этом рассказывается в публикации издания Iran Front Page (IFP). Бывший секретарь комиссии по вооружения КСИР сообщил: "У нас есть оборудование, намного превосходящее ядерное оружие".При этом Ростами отказался раскрывать детали.Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет сделал заявление о том, что в настоящий момент в ближневосточном регионе появился исторический шанс для атаки на иранские ядерные объекты.
https://1prime.ru/20241011/svyazi-852128192.html
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иран, ядерное оружие
Вооружения, ИРАН, ядерное оружие
17:16 16.10.2024 (обновлено: 17:17 16.10.2024)
 
"Превосходит ядерное". В Иране объявили о наличии сверхмощного оружия

Генерал КСИР Ростами: Иран обладает более мощным оружием, чем ядерное

© fotolia.com / nekat%Иран
%Иран - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© fotolia.com / nekat
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами заявил, что Иран имеет на вооружении сверхмощное оружие. Об этом рассказывается в публикации издания Iran Front Page (IFP).

Бывший секретарь комиссии по вооружения КСИР сообщил: "У нас есть оборудование, намного превосходящее ядерное оружие".
При этом Ростами отказался раскрывать детали.

Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет сделал заявление о том, что в настоящий момент в ближневосточном регионе появился исторический шанс для атаки на иранские ядерные объекты.
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ВооруженияИРАНядерное оружие
 
 
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