Почему россияне не спешат вступать в программу долгосрочных сбережений

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. С 1 января текущего года в России заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС), с помощью которой граждане могут накопить денежные средства для последующего использования в качестве дополнительных выплат к пенсии или иных долгосрочных целей. Чтобы вступить в программу, гражданину нужно заключить договор с оператором программы — негосударственным пенсионным фондом (НПФ), задачей которого является сохранение и приумножение сбережений путем инвестирования средств участника ПДС. При этом государство гарантирует сохранность внесенных средств и дохода от их инвестирования на общую сумму до 2,8 миллиона рублей.Минимальный срок участия в программе для получения выплат составляет 15 лет, но участники ПДС могут начать получать выплаты раньше, в случае достижения 60-летнего возраста мужчинами и 55-летнего возраста женщинами. Также допускается без потери дохода полностью или частично досрочно снять накопления при потере кормильца или на оплату дорогостоящего лечения.В виде стимулирующих мер по вступлению в программу долгосрочных сбережений предусмотрено софинансирование взносов в ПДС со стороны государства и предоставление налоговых вычетов участникам программы. Государство будет софинансировать пополнение ПДС первые десять лет, если участник вносил не менее 2 тысячи. рублей в год. Максимальный размер софинансирования государством составляет 36 тысяч рублей в год, при этом коэффициент зависит от среднемесячного дохода инвестора. При среднемесячном доходе вкладчика до 80 тысяч рублей включительно размер софинансирования будет равен размеру уплаченных взносов (коэффициент софинансирования равен 1), при среднемесячном доходе от 80 до 150 тысяч рублей включительно коэффициент софинансирования составит 0,5, а при среднемесячном доходе от 150 тысяч рублей коэффициент софинансирования составит 0,25.После оплаты взносов ПДС участник программы может получить налоговый вычет с суммы пополнений за год, но не более чем с 400 тыс. руб. Таким образом в 2024 году участник программы может заявить в ФНС к возврату до 52–60 тыс. руб., а с 2025 года — до 52–88 тыс. руб. в зависимости от ставки уплаченного НДФЛ. Дополнительно инвестору необходимо учитывать, что налоговый вычет будет рассчитан исходя из суммарных взносов по трем продуктам — ПДС, ИИС третьего типа взносам по договору негосударственного пенсионного обеспечения, который начнет действовать с 1 января следующего года. Однако в 2025 году Госдумой может быть рассмотрен вопрос о разделении баз для расчета налоговых вычетов по ИИС и ПДС, что может позволить рассчитывать НДФЛ по каждому из продуктов отдельно.Почему программа долгосрочных сбережений в настоящее время не пользуется большой популярностью, несмотря на ее плюсы? Вероятно, это можно объяснить тем, что она появилась относительно недавно. А также минусами ПДС, из которых можно отметить длительный срок участия в программе (15 лет или до достижения возраста 60/55 лет у мужчин и женщин соответственно), ограниченность инструментов, в которые могут инвестировать НПФ, высокие комиссии и невысокую доходность НПФ.Однако, на наш взгляд, ПДС представляет собой интересный инструмент для формирования долгосрочных накоплений, учитывая возможность софинансирования со стороны государства и наличия государственной гарантии сохранности внесенных средств и доходов от их инвестирования на общую сумму до 2,8 миллиона рублей. Это выгодно отличает программу долгосрочных сбережений от ИИС. Дополнительным плюсом программы является возможность перевода "замороженной" части пенсионных накоплений в ПДС, а в случае разделения баз для расчета налоговых вычетов по ИИС и ПДС в 2025 году совмещение ИИС и ПДС станет еще более привлекательным.Автор - Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. С 1 января текущего года в России заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС), с помощью которой граждане могут накопить денежные средства для последующего использования в качестве дополнительных выплат к пенсии или иных долгосрочных целей. Чтобы вступить в программу, гражданину нужно заключить договор с оператором программы — негосударственным пенсионным фондом (НПФ), задачей которого является сохранение и приумножение сбережений путем инвестирования средств участника ПДС. При этом государство гарантирует сохранность внесенных средств и дохода от их инвестирования на общую сумму до 2,8 миллиона рублей.
Минимальный срок участия в программе для получения выплат составляет 15 лет, но участники ПДС могут начать получать выплаты раньше, в случае достижения 60-летнего возраста мужчинами и 55-летнего возраста женщинами. Также допускается без потери дохода полностью или частично досрочно снять накопления при потере кормильца или на оплату дорогостоящего лечения.
В виде стимулирующих мер по вступлению в программу долгосрочных сбережений предусмотрено софинансирование взносов в ПДС со стороны государства и предоставление налоговых вычетов участникам программы. Государство будет софинансировать пополнение ПДС первые десять лет, если участник вносил не менее 2 тысячи. рублей в год. Максимальный размер софинансирования государством составляет 36 тысяч рублей в год, при этом коэффициент зависит от среднемесячного дохода инвестора. При среднемесячном доходе вкладчика до 80 тысяч рублей включительно размер софинансирования будет равен размеру уплаченных взносов (коэффициент софинансирования равен 1), при среднемесячном доходе от 80 до 150 тысяч рублей включительно коэффициент софинансирования составит 0,5, а при среднемесячном доходе от 150 тысяч рублей коэффициент софинансирования составит 0,25.
После оплаты взносов ПДС участник программы может получить налоговый вычет с суммы пополнений за год, но не более чем с 400 тыс. руб. Таким образом в 2024 году участник программы может заявить в ФНС к возврату до 52–60 тыс. руб., а с 2025 года — до 52–88 тыс. руб. в зависимости от ставки уплаченного НДФЛ. Дополнительно инвестору необходимо учитывать, что налоговый вычет будет рассчитан исходя из суммарных взносов по трем продуктам — ПДС, ИИС третьего типа взносам по договору негосударственного пенсионного обеспечения, который начнет действовать с 1 января следующего года. Однако в 2025 году Госдумой может быть рассмотрен вопрос о разделении баз для расчета налоговых вычетов по ИИС и ПДС, что может позволить рассчитывать НДФЛ по каждому из продуктов отдельно.
Почему программа долгосрочных сбережений в настоящее время не пользуется большой популярностью, несмотря на ее плюсы? Вероятно, это можно объяснить тем, что она появилась относительно недавно. А также минусами ПДС, из которых можно отметить длительный срок участия в программе (15 лет или до достижения возраста 60/55 лет у мужчин и женщин соответственно), ограниченность инструментов, в которые могут инвестировать НПФ, высокие комиссии и невысокую доходность НПФ.
Однако, на наш взгляд, ПДС представляет собой интересный инструмент для формирования долгосрочных накоплений, учитывая возможность софинансирования со стороны государства и наличия государственной гарантии сохранности внесенных средств и доходов от их инвестирования на общую сумму до 2,8 миллиона рублей. Это выгодно отличает программу долгосрочных сбережений от ИИС. Дополнительным плюсом программы является возможность перевода "замороженной" части пенсионных накоплений в ПДС, а в случае разделения баз для расчета налоговых вычетов по ИИС и ПДС в 2025 году совмещение ИИС и ПДС станет еще более привлекательным.
Автор - Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции
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