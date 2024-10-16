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Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку

Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку - 16.10.2024, ПРАЙМ

Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку

Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку, и страны континента все больше от нее зависят, пишет польское издание Money.pl.. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T09:27+0300

2024-10-16T09:27+0300

2024-10-16T09:28+0300

экономика

зерно

пшеница

россия

африка

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку, и страны континента все больше от нее зависят, пишет польское издание Money.pl..Как отмечается, Москва поставляет пшеницу даже в те страны, которые раньше её не употребляли. Крупнейшим покупателем является Египет, который в сентябре купил 1,4 миллиона тонн.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСобственное производство пшеницы в Африке относительно на низком уровне, большинство стран зависят от импорта.Бенин зависит от импорта на 99,8%. Он является крупным производителем пшеничной муки, экспортируя её в Нигер, Буркина-Фасо, Францию и Германию.Продовольственный кризис вызван исламистскими восстаниями, наводнениями и засухами. Конфликт на Украине привел к нестабильности поставок и подорожанию пшеницы на 30%. В этих условиях фермеры в Бенине и других странах Западной Африки начали производить муку из бананов.К покупке российской пшеницы вернулись торговцы из Марокко. Королевств будет покупать больше российской пшеницы, чем французской, из-за ущерба от ливней во Франции.Кения стала седьмым основным источником поставок российской пшеницы, а в прошлом году была девятым.Африка перешла на российское зерно из-за его дешевизны. В начале октября российская пшеница стоила 236 долларов за тонну, украинская — 245 долларов.Тем временем Украина сосредоточилась на неафриканских рынках, экспортируя пшеницу в Индонезию и Вьетнам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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зерно, пшеница, россия, африка