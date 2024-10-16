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Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку
Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку - 16.10.2024, ПРАЙМ
Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку
Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку, и страны континента все больше от нее зависят, пишет польское издание Money.pl.. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T09:27+0300
2024-10-16T09:28+0300
экономика
зерно
пшеница
россия
африка
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку, и страны континента все больше от нее зависят, пишет польское издание Money.pl..Как отмечается, Москва поставляет пшеницу даже в те страны, которые раньше её не употребляли. Крупнейшим покупателем является Египет, который в сентябре купил 1,4 миллиона тонн.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСобственное производство пшеницы в Африке относительно на низком уровне, большинство стран зависят от импорта.Бенин зависит от импорта на 99,8%. Он является крупным производителем пшеничной муки, экспортируя её в Нигер, Буркина-Фасо, Францию и Германию.Продовольственный кризис вызван исламистскими восстаниями, наводнениями и засухами. Конфликт на Украине привел к нестабильности поставок и подорожанию пшеницы на 30%. В этих условиях фермеры в Бенине и других странах Западной Африки начали производить муку из бананов.К покупке российской пшеницы вернулись торговцы из Марокко. Королевств будет покупать больше российской пшеницы, чем французской, из-за ущерба от ливней во Франции.Кения стала седьмым основным источником поставок российской пшеницы, а в прошлом году была девятым.Африка перешла на российское зерно из-за его дешевизны. В начале октября российская пшеница стоила 236 долларов за тонну, украинская — 245 долларов.Тем временем Украина сосредоточилась на неафриканских рынках, экспортируя пшеницу в Индонезию и Вьетнам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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зерно, пшеница, россия, африка
Экономика, зерно, пшеница, РОССИЯ, АФРИКА
09:27 16.10.2024 (обновлено: 09:28 16.10.2024)
 
Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку

Onet: Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы африканским странам

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку, и страны континента все больше от нее зависят, пишет польское издание Money.pl..
Как отмечается, Москва поставляет пшеницу даже в те страны, которые раньше её не употребляли. Крупнейшим покупателем является Египет, который в сентябре купил 1,4 миллиона тонн.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Собственное производство пшеницы в Африке относительно на низком уровне, большинство стран зависят от импорта.
Уборка урожая пшеницы. - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2024
Россия отправила Африке обещанную пшеницу, заявили в МИД
31 января, 14:00
Бенин зависит от импорта на 99,8%. Он является крупным производителем пшеничной муки, экспортируя её в Нигер, Буркина-Фасо, Францию и Германию.
Продовольственный кризис вызван исламистскими восстаниями, наводнениями и засухами. Конфликт на Украине привел к нестабильности поставок и подорожанию пшеницы на 30%. В этих условиях фермеры в Бенине и других странах Западной Африки начали производить муку из бананов.
К покупке российской пшеницы вернулись торговцы из Марокко. Королевств будет покупать больше российской пшеницы, чем французской, из-за ущерба от ливней во Франции.
Кения стала седьмым основным источником поставок российской пшеницы, а в прошлом году была девятым.
Африка перешла на российское зерно из-за его дешевизны. В начале октября российская пшеница стоила 236 долларов за тонну, украинская — 245 долларов.
Тем временем Украина сосредоточилась на неафриканских рынках, экспортируя пшеницу в Индонезию и Вьетнам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономиказернопшеницаРОССИЯАФРИКА
 
 
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