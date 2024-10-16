https://1prime.ru/20241016/zerno-852201156.html
Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку
Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку - 16.10.2024, ПРАЙМ
Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку
Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку, и страны континента все больше от нее зависят, пишет польское издание Money.pl.. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T09:27+0300
2024-10-16T09:27+0300
2024-10-16T09:28+0300
экономика
зерно
пшеница
россия
африка
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_0:191:2720:1721_1920x0_80_0_0_745989044bd7d8aed68e2d4d35c0dcae.jpg
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку, и страны континента все больше от нее зависят, пишет польское издание Money.pl..Как отмечается, Москва поставляет пшеницу даже в те страны, которые раньше её не употребляли. Крупнейшим покупателем является Египет, который в сентябре купил 1,4 миллиона тонн.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСобственное производство пшеницы в Африке относительно на низком уровне, большинство стран зависят от импорта.Бенин зависит от импорта на 99,8%. Он является крупным производителем пшеничной муки, экспортируя её в Нигер, Буркина-Фасо, Францию и Германию.Продовольственный кризис вызван исламистскими восстаниями, наводнениями и засухами. Конфликт на Украине привел к нестабильности поставок и подорожанию пшеницы на 30%. В этих условиях фермеры в Бенине и других странах Западной Африки начали производить муку из бананов.К покупке российской пшеницы вернулись торговцы из Марокко. Королевств будет покупать больше российской пшеницы, чем французской, из-за ущерба от ливней во Франции.Кения стала седьмым основным источником поставок российской пшеницы, а в прошлом году была девятым.Африка перешла на российское зерно из-за его дешевизны. В начале октября российская пшеница стоила 236 долларов за тонну, украинская — 245 долларов.Тем временем Украина сосредоточилась на неафриканских рынках, экспортируя пшеницу в Индонезию и Вьетнам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240131/842945732.html
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_86:0:2635:1912_1920x0_80_0_0_7b0cb3adf43d56071d179109f8a631ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зерно, пшеница, россия, африка
Экономика, зерно, пшеница, РОССИЯ, АФРИКА
Зерновой прорыв. Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку
Onet: Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы африканским странам
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ.
Россия стала важнейшим поставщиком пшеницы в Африку, и страны континента все больше от нее зависят, пишет польское издание Money.pl.
.
Как отмечается, Москва поставляет пшеницу даже в те страны, которые раньше её не употребляли. Крупнейшим покупателем является Египет, который в сентябре купил 1,4 миллиона тонн.
Собственное производство пшеницы в Африке относительно на низком уровне, большинство стран зависят от импорта.
Россия отправила Африке обещанную пшеницу, заявили в МИД
Бенин зависит от импорта на 99,8%. Он является крупным производителем пшеничной муки, экспортируя её в Нигер, Буркина-Фасо, Францию и Германию.
Продовольственный кризис вызван исламистскими восстаниями, наводнениями и засухами. Конфликт на Украине привел к нестабильности поставок и подорожанию пшеницы на 30%. В этих условиях фермеры в Бенине и других странах Западной Африки начали производить муку из бананов.
К покупке российской пшеницы вернулись торговцы из Марокко. Королевств будет покупать больше российской пшеницы, чем французской, из-за ущерба от ливней во Франции.
Кения стала седьмым основным источником поставок российской пшеницы, а в прошлом году была девятым.
Африка перешла на российское зерно из-за его дешевизны. В начале октября российская пшеница стоила 236 долларов за тонну, украинская — 245 долларов.
Тем временем Украина сосредоточилась на неафриканских рынках, экспортируя пшеницу в Индонезию и Вьетнам.