https://1prime.ru/20241017/banki-852209061.html

Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября

Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября - 17.10.2024, ПРАЙМ

Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября

Банк России продвигает Систему Быстрых Платежей (СБП) не только в части технологий, но и за счет регулирования цены. И если раньше "по определению" бесплатными... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T02:02+0300

2024-10-17T02:02+0300

2024-10-17T02:02+0300

экономика

эксклюзив

сбп

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России продвигает Систему Быстрых Платежей (СБП) не только в части технологий, но и за счет регулирования цены. И если раньше "по определению" бесплатными были только некоторые платежи "в пользу" государства, например, налоги, то с 1 ноября банки не будут иметь право на комиссии при осуществлении большинства подобных платежей. Об этом рассказал агентству "Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".По его мнению, пользователям это выгодно за счет экономии, а экономике - за счет ускорения движения денег."В моменте" это не выгодно лишь банкам - они потеряют еще немного в комиссиях, так как обойти тарификацию нельзя."Но они смогут восстановить свои доходы, подняв размер всех иных комиссий (за выпуск карты, за безналичные перечисления, за смс-уведомления и т.п.)", - считает финансист.Эксперт советует самим плательщикам не "ждать у моря погоды". Лучше даже после осуществления таких платежей проверить в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте, есть ли комиссии, которых не должно быть."И если они есть - обращайтесь в банк", - предупредил эксперт.

https://1prime.ru/20241016/banki-852191446.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, сбп