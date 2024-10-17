Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241017/banki-852209061.html
Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября
Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября - 17.10.2024, ПРАЙМ
Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября
Банк России продвигает Систему Быстрых Платежей (СБП) не только в части технологий, но и за счет регулирования цены. И если раньше "по определению" бесплатными... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T02:02+0300
2024-10-17T02:02+0300
экономика
эксклюзив
сбп
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e87c28ebb46f3c4c3b07178817469eb.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России продвигает Систему Быстрых Платежей (СБП) не только в части технологий, но и за счет регулирования цены. И если раньше "по определению" бесплатными были только некоторые платежи "в пользу" государства, например, налоги, то с 1 ноября банки не будут иметь право на комиссии при осуществлении большинства подобных платежей. Об этом рассказал агентству "Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".По его мнению, пользователям это выгодно за счет экономии, а экономике - за счет ускорения движения денег."В моменте" это не выгодно лишь банкам - они потеряют еще немного в комиссиях, так как обойти тарификацию нельзя."Но они смогут восстановить свои доходы, подняв размер всех иных комиссий (за выпуск карты, за безналичные перечисления, за смс-уведомления и т.п.)", - считает финансист.Эксперт советует самим плательщикам не "ждать у моря погоды". Лучше даже после осуществления таких платежей проверить в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте, есть ли комиссии, которых не должно быть."И если они есть - обращайтесь в банк", - предупредил эксперт.
https://1prime.ru/20241016/banki-852191446.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35c7992975ef95dd33b70d850b49e696.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, сбп
Экономика, Эксклюзив, СБП
02:02 17.10.2024
 
Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября

Эксперт Мехтиев: Банк России продвигает СБП за счет регулирования цены

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России продвигает Систему Быстрых Платежей (СБП) не только в части технологий, но и за счет регулирования цены. И если раньше "по определению" бесплатными были только некоторые платежи "в пользу" государства, например, налоги, то с 1 ноября банки не будут иметь право на комиссии при осуществлении большинства подобных платежей. Об этом рассказал агентству "Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".
По его мнению, пользователям это выгодно за счет экономии, а экономике - за счет ускорения движения денег.
"В моменте" это не выгодно лишь банкам - они потеряют еще немного в комиссиях, так как обойти тарификацию нельзя.
"Но они смогут восстановить свои доходы, подняв размер всех иных комиссий (за выпуск карты, за безналичные перечисления, за смс-уведомления и т.п.)", - считает финансист.
Эксперт советует самим плательщикам не "ждать у моря погоды". Лучше даже после осуществления таких платежей проверить в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте, есть ли комиссии, которых не должно быть.
"И если они есть - обращайтесь в банк", - предупредил эксперт.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
В Paygine оценили рост интереса россиян к альтернативным платежным сервисам
Вчера, 10:00
 
ЭкономикаЭксклюзивСБП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала