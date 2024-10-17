https://1prime.ru/20241017/banki-852209061.html
Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября
Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября - 17.10.2024, ПРАЙМ
Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября
Банк России продвигает Систему Быстрых Платежей (СБП) не только в части технологий, но и за счет регулирования цены. И если раньше "по определению" бесплатными... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T02:02+0300
2024-10-17T02:02+0300
2024-10-17T02:02+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России продвигает Систему Быстрых Платежей (СБП) не только в части технологий, но и за счет регулирования цены. И если раньше "по определению" бесплатными были только некоторые платежи "в пользу" государства, например, налоги, то с 1 ноября банки не будут иметь право на комиссии при осуществлении большинства подобных платежей. Об этом рассказал агентству "Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".По его мнению, пользователям это выгодно за счет экономии, а экономике - за счет ускорения движения денег."В моменте" это не выгодно лишь банкам - они потеряют еще немного в комиссиях, так как обойти тарификацию нельзя."Но они смогут восстановить свои доходы, подняв размер всех иных комиссий (за выпуск карты, за безналичные перечисления, за смс-уведомления и т.п.)", - считает финансист.Эксперт советует самим плательщикам не "ждать у моря погоды". Лучше даже после осуществления таких платежей проверить в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте, есть ли комиссии, которых не должно быть."И если они есть - обращайтесь в банк", - предупредил эксперт.
https://1prime.ru/20241016/banki-852191446.html
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эксклюзив, сбп
Экономика, Эксклюзив, СБП
Банки лишили еще одного источника дохода с 1 ноября
Эксперт Мехтиев: Банк России продвигает СБП за счет регулирования цены
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России продвигает Систему Быстрых Платежей (СБП) не только в части технологий, но и за счет регулирования цены. И если раньше "по определению" бесплатными были только некоторые платежи "в пользу" государства, например, налоги, то с 1 ноября банки не будут иметь право на комиссии при осуществлении большинства подобных платежей. Об этом рассказал агентству "Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".
По его мнению, пользователям это выгодно за счет экономии, а экономике - за счет ускорения движения денег.
"В моменте" это не выгодно лишь банкам - они потеряют еще немного в комиссиях, так как обойти тарификацию нельзя.
"Но они смогут восстановить свои доходы, подняв размер всех иных комиссий (за выпуск карты, за безналичные перечисления, за смс-уведомления и т.п.)", - считает финансист.
Эксперт советует самим плательщикам не "ждать у моря погоды". Лучше даже после осуществления таких платежей проверить в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте, есть ли комиссии, которых не должно быть.
"И если они есть - обращайтесь в банк", - предупредил эксперт.
В Paygine оценили рост интереса россиян к альтернативным платежным сервисам