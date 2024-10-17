https://1prime.ru/20241017/ekonomika-852225973.html

Дешевого труда в экономике России не будет, заявил Орешкин

Дешевого труда в экономике России не будет, заявил Орешкин - 17.10.2024, ПРАЙМ

Дешевого труда в экономике России не будет, заявил Орешкин

Дешевого труда в российской экономике не будет, зарплаты уже выросли и будут расти дальше, - в такой ситуации повышение производительности труда является... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T12:19+0300

2024-10-17T12:19+0300

2024-10-17T12:19+0300

экономика

россия

повышение зарплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/83718/98/837189868_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_460f9ce8223afc7dfddf17e450595a23.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Дешевого труда в российской экономике не будет, зарплаты уже выросли и будут расти дальше, - в такой ситуации повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности бизнеса, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин. Выступая в четверг на форуме "Производительность 360", он отметил, что в последнее время постоянно идет речь про дефицит кадров. Однако, по его мнению, проблема в дефиците управленческих компетенций у менеджеров компаний. "Президент об этом уже неоднократно говорил, и осознание должно прийти - дешевого труда в нашей экономике не будет, зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше. И понятно, что в такой ситуации… важно очень бережно относиться к тому ресурсу, который становится все дороже и дороже. Это означает, что повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности вашего бизнеса или предоставления качественных услуг в сфере услуг или в государственном секторе", - сказал Орешкин. По его словам, в этой связи нужно внедрять инвестиции на новой технологической основе, проводить программы автоматизации, применять технологии искусственного интеллекта, но не менее важно - выстраивать базовые процессы. "Если базовые процессы не выстроены, какое вы новое оборудование ни поставите, какие модные фишки ни попытаетесь применить - без выстраивания базовых процессов у вас ничего не будет происходить. Это прописная истина, и каждый менеджер должен понять это. И вопросы производительности труда должны быть первостепенными, потому что именно от этого во многом зависит конечный результат", - подчеркнул Орешкин. Он также отметил, что инициативы по повышению производительности труда уже вышли за пределы производственной сферы. "Даже для сферы такой, казалось бы, традиционной, как здравоохранение или образование, применение бережливых технологий, повышение эффективности - это залог повышения качества и отдачи от каждого учителя, это рост качества образования, это рост качества здравоохранения. Это, конечно же, выполнение тех целей, которые стоят и по продолжительности жизни, и по подготовке кадров для нашей экономики на гораздо более высоком уровне", - подчеркнул замглавы администрации президента.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, повышение зарплаты