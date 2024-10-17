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Аналитики сообщили о сокращении объема выдачи потребкредитов в сентябре

Аналитики сообщили о сокращении объема выдачи потребкредитов в сентябре - 17.10.2024, ПРАЙМ

Аналитики сообщили о сокращении объема выдачи потребкредитов в сентябре

Объем выданных потребительских кредитов в РФ в сентябре сократился на 27,2% по сравнению с августом - до 394,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T07:09+0300

2024-10-17T07:09+0300

2024-10-17T07:10+0300

экономика

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Объем выданных потребительских кредитов в РФ в сентябре сократился на 27,2% по сравнению с августом - до 394,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных потребительских кредитов в сентябре 2024 года составил 394,5 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 27,2% (в августе 2024 года 542,2 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. А количество выданных потребкредитов в сентябре снизилось по сравнению с августом на 25,7% - до 2,46 миллиона единиц. В региональном разрезе наибольший объем выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в сентябре был отмечен в Москве (34,8 миллиарда рублей), Московской области (23,7 миллиарда рублей), Краснодарском крае (14,5 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (13,9 миллиарда рублей) и Свердловской области (12,7 миллиарда рублей). Согласно данным НБКИ, наиболее серьезная динамика сокращения объемов выданных потребкредитов (также среди 30 лидеров) в сентябре по сравнению с августом была зафиксирована в Санкт-Петербурге (-35,4%), Республике Саха (Якутия) (-34%), Москве (-32%), Московской области (-31,5%) и Красноярском крае (-31,2%). "В сентябре сокращение выдачи потребительских кредитов существенно ускорилось, таким образом, можно констатировать, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора начала "охлаждать" рынок необеспеченного кредитования довольно высокими темпами. Вместе с тем, возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. ЦБ РФ в сентябре вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ставки в октябре. А зампред Алексей Заботкин ранее на этой неделе подтвердил, что ЦБ по-прежнему допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании, которое намечено на 25 октября.

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нбки, ставка банка россии