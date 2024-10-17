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Валюта стала не нужна. Россияне в корне меняют финансовые привычки - 17.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241017/valyuta-852208869.html
Валюта стала не нужна. Россияне в корне меняют финансовые привычки
Валюта стала не нужна. Россияне в корне меняют финансовые привычки - 17.10.2024, ПРАЙМ
Валюта стала не нужна. Россияне в корне меняют финансовые привычки
В сентябре физические лица действовали контрциклически и впервые с августа 2023 года перешли от нетто-покупок иностранной валюты к нетто-продажам, продав валюты | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T08:00+0300
2024-10-17T08:00+0300
экономика
мнения аналитиков
иностранная валюта
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В сентябре физические лица действовали контрциклически и впервые с августа 2023 года перешли от нетто-покупок иностранной валюты к нетто-продажам, продав валюты на сумму 55 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансового рынка", подготовленном ЦБ РФ.Это важный довод в пользу того, что финансовое поведение россиян коренным образом изменилось.Конечно, нельзя исключить временный фактор спекулятивного характера.Граждане на текущих уровнях могли зафиксировать некоторую прибыль в рублях.Однако глобально привлекательность валюты все же существенно снижается.Валюта перестала являться инвестиционным инструментом и преимущественно рассматривается бизнесом и населением как средство платежа, причем, имеющего серьезные ограничения.Отток денег из России планомерно сокращается второй год подряд.По нашим расчетам, темпы сокращения оттока капитала в третьем квартале 2024 года составили 3-4 млрд долларов, а в четвертом квартале могут составить 2-3 миллиарда долларов.Существенная часть капитала, которая остается в России, направляется на российский финансовый рынок, и мы считаем, что она будет расти.Увеличивается доля консервативных и инвестиционных инструментов.Фактически остановлены переводы в валюте из РФ.Бизнес уже перестроился на работу с платежными агентами, либо как альтернатива, выводит рубли, например, в банки СНГ, конвертирует валюту и затем исполняет обязательства перед контрагентами.Из-за проблем с переводами и счетами интерес к хранению средств за границей снижается.Упал спрос на покупку жилой недвижимости за границей. Это стало запредельно дорого и небезопасно. Сократился поток туристов за пределы России из-за технических сложностей с визами, отсутствием прямых рейсов и дороговизной выезда за рубеж – все это также заметно сказывается на спросе на валюту.Не добавляет оптимизма перспектива перетока торгов юанем с валютной секции Мосбиржи на межбанковский рынок.Это уже произошло с долларом и евро в июне этого года. Еще в августе в Банке России отмечали, что остановки торгов юанем на бирже после истечения лицензии минфина США на завершение операций с Мосбиржей не ожидают.Это позволяет предположить, что инфраструктура на межбанковском рынке готова. Вместе с тем, это также означает меньшую прозрачность образования курса, ликвидность и более высокие комиссии банков по сравнению с теми, что были у биржи.По нашим оценкам, наметившийся тренд на избавление населения от валюты, скорее всего, укрепится в ближайшие месяцы. Одни могут вспомнить к концу года об отложенных крупных покупках, опасаясь роста цен в связи с возможным ослаблением рубля, другие просто сделают выбор в пользу более выгодных вариантов инвестирования своего капитала.Сохраняющееся высокое инфляционное давление позволяет нам предположить, что ключевая ставка может быть повышена до конца год еще раз или два. Даже с учетом волатильности рубля будет расти привлекательность инструментов с высокой рублевой доходностью. Банки уже сейчас отыгрывают возможное повышение ставки до 20% на ближайшем заседании регулятора 25 октября. Ставки по депозитам и накопительным счетам дополнительно могут вырасти в разгар высокого сезона — во второй половине четвертого квартала.На фоне ожидания повышения ставки оживает рынок акций. Правда, действительно существенный рост интереса к акциям возможен при реализации сразу нескольких условий — роста экономики, выплаты промежуточных дивидендов, положительных финансовых результатов эмитентов за третий квартал.
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Дмитрий Целищев
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Дмитрий Целищев
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, иностранная валюта
Экономика, Мнения аналитиков, иностранная валюта
08:00 17.10.2024
 

Валюта стала не нужна. Россияне в корне меняют финансовые привычки

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Управляющий директор инвесткомпании Риком траст Дмитрий Целищев
Дмитрий Целищев
Управляющий директор инвесткомпании "Риком траст"
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В сентябре физические лица действовали контрциклически и впервые с августа 2023 года перешли от нетто-покупок иностранной валюты к нетто-продажам, продав валюты на сумму 55 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансового рынка", подготовленном ЦБ РФ.
Это важный довод в пользу того, что финансовое поведение россиян коренным образом изменилось.
Конечно, нельзя исключить временный фактор спекулятивного характера.
Граждане на текущих уровнях могли зафиксировать некоторую прибыль в рублях.
Однако глобально привлекательность валюты все же существенно снижается.
Валюта перестала являться инвестиционным инструментом и преимущественно рассматривается бизнесом и населением как средство платежа, причем, имеющего серьезные ограничения.
Отток денег из России планомерно сокращается второй год подряд.
По нашим расчетам, темпы сокращения оттока капитала в третьем квартале 2024 года составили 3-4 млрд долларов, а в четвертом квартале могут составить 2-3 миллиарда долларов.
Существенная часть капитала, которая остается в России, направляется на российский финансовый рынок, и мы считаем, что она будет расти.
Увеличивается доля консервативных и инвестиционных инструментов.
Фактически остановлены переводы в валюте из РФ.
Бизнес уже перестроился на работу с платежными агентами, либо как альтернатива, выводит рубли, например, в банки СНГ, конвертирует валюту и затем исполняет обязательства перед контрагентами.
Из-за проблем с переводами и счетами интерес к хранению средств за границей снижается.
Упал спрос на покупку жилой недвижимости за границей. Это стало запредельно дорого и небезопасно. Сократился поток туристов за пределы России из-за технических сложностей с визами, отсутствием прямых рейсов и дороговизной выезда за рубеж – все это также заметно сказывается на спросе на валюту.
Не добавляет оптимизма перспектива перетока торгов юанем с валютной секции Мосбиржи на межбанковский рынок.
Это уже произошло с долларом и евро в июне этого года. Еще в августе в Банке России отмечали, что остановки торгов юанем на бирже после истечения лицензии минфина США на завершение операций с Мосбиржей не ожидают.
Это позволяет предположить, что инфраструктура на межбанковском рынке готова. Вместе с тем, это также означает меньшую прозрачность образования курса, ликвидность и более высокие комиссии банков по сравнению с теми, что были у биржи.
По нашим оценкам, наметившийся тренд на избавление населения от валюты, скорее всего, укрепится в ближайшие месяцы. Одни могут вспомнить к концу года об отложенных крупных покупках, опасаясь роста цен в связи с возможным ослаблением рубля, другие просто сделают выбор в пользу более выгодных вариантов инвестирования своего капитала.
Сохраняющееся высокое инфляционное давление позволяет нам предположить, что ключевая ставка может быть повышена до конца год еще раз или два. Даже с учетом волатильности рубля будет расти привлекательность инструментов с высокой рублевой доходностью. Банки уже сейчас отыгрывают возможное повышение ставки до 20% на ближайшем заседании регулятора 25 октября. Ставки по депозитам и накопительным счетам дополнительно могут вырасти в разгар высокого сезона — во второй половине четвертого квартала.
На фоне ожидания повышения ставки оживает рынок акций. Правда, действительно существенный рост интереса к акциям возможен при реализации сразу нескольких условий — роста экономики, выплаты промежуточных дивидендов, положительных финансовых результатов эмитентов за третий квартал.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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