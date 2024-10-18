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Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре сохранился на уровне августа - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре сохранился на уровне августа
Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре сохранился на уровне августа - 18.10.2024, ПРАЙМ
Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре сохранился на уровне августа
Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре составил умеренные 0,9%, как и в августе, говорится в материалах Банка России. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T11:37+0300
2024-10-18T11:37+0300
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре составил умеренные 0,9%, как и в августе, говорится в материалах Банка России."По предварительным данным, ипотека увеличилась на умеренные 0,9%, как и в августе", - сказано в материалах.Также отмечается, что выдача немного снизилась – до 373 миллиардов с 375 миллиардов в августе, что в целом сопоставимо со среднемесячным приростом января–апреля, когда рынок еще не был разогрет ожиданиями относительно изменения условий господдержки. Выдача более чем наполовину обеспечена программами с господдержкой - примерно 200 миллиардов рублей, что на 2% больше чем в августе, добавили в ЦБ.
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Банк России, РОССИЯ
11:37 18.10.2024
 
Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре сохранился на уровне августа

ЦБ: рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре составил умеренные 0,9%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре составил умеренные 0,9%, как и в августе, говорится в материалах Банка России.
"По предварительным данным, ипотека увеличилась на умеренные 0,9%, как и в августе", - сказано в материалах.
Также отмечается, что выдача немного снизилась – до 373 миллиардов с 375 миллиардов в августе, что в целом сопоставимо со среднемесячным приростом января–апреля, когда рынок еще не был разогрет ожиданиями относительно изменения условий господдержки. Выдача более чем наполовину обеспечена программами с господдержкой - примерно 200 миллиардов рублей, что на 2% больше чем в августе, добавили в ЦБ.
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