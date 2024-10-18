https://1prime.ru/20241018/kredit-852248538.html
Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре сохранился на уровне августа
Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре сохранился на уровне августа - 18.10.2024, ПРАЙМ
Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре сохранился на уровне августа
Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре составил умеренные 0,9%, как и в августе, говорится в материалах Банка России. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T11:37+0300
2024-10-18T11:37+0300
2024-10-18T11:37+0300
банк россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре составил умеренные 0,9%, как и в августе, говорится в материалах Банка России."По предварительным данным, ипотека увеличилась на умеренные 0,9%, как и в августе", - сказано в материалах.Также отмечается, что выдача немного снизилась – до 373 миллиардов с 375 миллиардов в августе, что в целом сопоставимо со среднемесячным приростом января–апреля, когда рынок еще не был разогрет ожиданиями относительно изменения условий господдержки. Выдача более чем наполовину обеспечена программами с господдержкой - примерно 200 миллиардов рублей, что на 2% больше чем в августе, добавили в ЦБ.
https://1prime.ru/20241018/pribyl-852248414.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре сохранился на уровне августа
ЦБ: рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре составил умеренные 0,9%
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре составил умеренные 0,9%, как и в августе, говорится в материалах Банка России.
"По предварительным данным, ипотека увеличилась на умеренные 0,9%, как и в августе", - сказано в материалах.
Также отмечается, что выдача немного снизилась – до 373 миллиардов с 375 миллиардов в августе, что в целом сопоставимо со среднемесячным приростом января–апреля, когда рынок еще не был разогрет ожиданиями относительно изменения условий господдержки. Выдача более чем наполовину обеспечена программами с господдержкой - примерно 200 миллиардов рублей, что на 2% больше чем в августе, добавили в ЦБ.
Чистая прибыль банковского сектора РФ в сентябре сократилась на четверть