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Банки РФ нарастили корпоративное и розничное кредитование в сентябре - 18.10.2024, ПРАЙМ
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Банки РФ нарастили корпоративное и розничное кредитование в сентябре
Банки РФ нарастили корпоративное и розничное кредитование в сентябре - 18.10.2024, ПРАЙМ
Банки РФ нарастили корпоративное и розничное кредитование в сентябре
Российские банки в сентябре нарастили корпоративное кредитование на 2%, розничное – на 1,1%, следует из сообщения ЦБ РФ. | 18.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-18T12:04+0300
2024-10-18T12:04+0300
банк россии
банки
корпоративное кредитование
розничное кредитование
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российские банки в сентябре нарастили корпоративное кредитование на 2%, розничное – на 1,1%, следует из сообщения ЦБ РФ."Прирост корпоративного портфеля составил 1,6 триллиона рублей (+2%) до 84,2 триллиона, что в целом соответствует темпу августа (+1,9%). Росли только рублевые кредиты (+1,6 триллиона, +2,3%). Их привлекали компании из широкого круга отраслей, как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные проекты. Отдельные крупные выдачи пришлись на нефтегазовые и транспортные компании", - говорится в материале "О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2024 года".Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в сентябре вырос на 1,1% по сравнению с августом и стал составлять 37,9 триллиона рублей.При этом, по предварительным данным, прирост портфеля кредитов застройщикам жилья замедлился, что в том числе связано с повышенными объемами ввода жилья в конце квартала, сопряженными с раскрытием счетов эскроу и, соответственно, погашением ранее выданных проектных кредитов. Валютные кредиты не изменились (-2 миллиарда в рублевом эквиваленте) на фоне ограниченной валютной ликвидности на российском рынке.С учетом того, что вложения банков в облигации компаний немного сократились, общий объем кредитных требований к корпоративному сектору за месяц вырос на 1,5 триллиона рублей, +1,7% (+1,6 триллиона, +1,8% в августе).За девять месяцев корпоративные кредиты увеличились на 10,6 триллиона рублей или +14,5% (рост на 8,1 триллиона или +13,5% за девять месяцев в 2023 году), а с учетом облигаций, общий объем кредитных требований к корпоративному сектору вырос на 10,7 триллиона рублей или на 13,7% (7,7 триллиона рублей или 12,2% годом ранее), оценивает регулятор.
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банки, корпоративное кредитование, розничное кредитование
Банк России, Банки, корпоративное кредитование, розничное кредитование
12:04 18.10.2024
 
Банки РФ нарастили корпоративное и розничное кредитование в сентябре

ЦБ: банки РФ нарастили корпоративное кредитование на 2%, розничное - на 1,1%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Российские банки в сентябре нарастили корпоративное кредитование на 2%, розничное – на 1,1%, следует из сообщения ЦБ РФ.
"Прирост корпоративного портфеля составил 1,6 триллиона рублей (+2%) до 84,2 триллиона, что в целом соответствует темпу августа (+1,9%). Росли только рублевые кредиты (+1,6 триллиона, +2,3%). Их привлекали компании из широкого круга отраслей, как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные проекты. Отдельные крупные выдачи пришлись на нефтегазовые и транспортные компании", - говорится в материале "О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2024 года".
Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в сентябре вырос на 1,1% по сравнению с августом и стал составлять 37,9 триллиона рублей.
При этом, по предварительным данным, прирост портфеля кредитов застройщикам жилья замедлился, что в том числе связано с повышенными объемами ввода жилья в конце квартала, сопряженными с раскрытием счетов эскроу и, соответственно, погашением ранее выданных проектных кредитов. Валютные кредиты не изменились (-2 миллиарда в рублевом эквиваленте) на фоне ограниченной валютной ликвидности на российском рынке.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
В ЦБ рассказали о росте средств компаний и населения в российских банках
11:48
С учетом того, что вложения банков в облигации компаний немного сократились, общий объем кредитных требований к корпоративному сектору за месяц вырос на 1,5 триллиона рублей, +1,7% (+1,6 триллиона, +1,8% в августе).
За девять месяцев корпоративные кредиты увеличились на 10,6 триллиона рублей или +14,5% (рост на 8,1 триллиона или +13,5% за девять месяцев в 2023 году), а с учетом облигаций, общий объем кредитных требований к корпоративному сектору вырос на 10,7 триллиона рублей или на 13,7% (7,7 триллиона рублей или 12,2% годом ранее), оценивает регулятор.
 
Банк РоссииБанкикорпоративное кредитованиерозничное кредитование
 
 
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