https://1prime.ru/20241018/minfin-852263339.html

Минфин готов размещать ОФЗ с фиксированным или плавающим доходом

Минфин готов размещать ОФЗ с фиксированным или плавающим доходом - 18.10.2024, ПРАЙМ

Минфин готов размещать ОФЗ с фиксированным или плавающим доходом

Минфин РФ готов предлагать рынку до конца текущего года облигации федерального займа (ОФЗ) как с фиксированной, так и с плавающей доходностью, будет гибко... | 18.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-18T17:43+0300

2024-10-18T17:43+0300

2024-10-18T17:43+0300

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МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ готов предлагать рынку до конца текущего года облигации федерального займа (ОФЗ) как с фиксированной, так и с плавающей доходностью, будет гибко реагировать на спрос, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума. "В целом мы ориентируемся на рынок. Наша последняя практика, до последней недели, была такая, что мы предлагали и флоатеры, и инструменты с фиксированной доходностью, в зависимости от спроса размещаем и то, и другое", - сказал Колычев, отвечая на вопрос об инструментах, планируемых Минфином к размещению до конца текущего года. Гибкий подход, по его словам, будет касаться и сроков обращения бумаг: возможны размещения в том числе коротких бумаг со сроком погашения через 3-5 лет. Он напомнил, что в начале текущего года Минфин размещал в основном ОФЗ с фиксированной доходностью, поскольку у инвесторов был спрос на такие бумаги. Позже, летом, постепенно спрос сместился в сторону бумаг с плавающей доходностью, и Минфин отреагировал на него соответствующим изменение предложения бумаг. "А то, что на этой неделе мы не стали размещать флоатеры, это, скорее, разовая акция. На этой неделе у нас было довольно значительное погашение ОФЗ с фиксированным купоном, и мы рассчитывали на то, что те деньги, которые с погашения возвращаются владельцам, часть из них пойдет на аналогичный инструмент. Поэтому мы их предложили", - пояснил замминистра.

https://1prime.ru/20241018/minfin-852260284.html

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