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В Госдуме хотят уточнить срок обращения за индексацией присужденных средств - 19.10.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме хотят уточнить срок обращения за индексацией присужденных средств
В Госдуме хотят уточнить срок обращения за индексацией присужденных средств - 19.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме хотят уточнить срок обращения за индексацией присужденных средств
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому заявление об индексации присужденных денежных средств может быть подано в арбитражный суд взыскателем или... | 19.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-19T18:50+0300
2024-10-19T18:51+0300
россия
госдума
заявление
суд
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому заявление об индексации присужденных денежных средств может быть подано в арбитражный суд взыскателем или должником не позднее года со дня исполнения должником судебного акта, законопроект доступен в думской базе данных. "Законопроект предусматривает дополнение статьи 183 АПК частью 21, согласно которой заявление об индексации присужденных денежных сумм может быть подано в арбитражный суд взыскателем или должником в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, законопроектом предлагается по заявлению взыскателя или должника восстанавливать этот срок судом, если он был пропущен по уважительной причине. "Предложенный в законопроекте годичный срок определен в качестве возможного в Постановлении №31-П, он является разумным и обоснованным для подачи заявления об индексации присужденных денежных сумм. Принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит привести положения АПК, ГПК и КАС в соответствие с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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россия, госдума, заявление, суд
РОССИЯ, Госдума, заявление, суд
18:50 19.10.2024 (обновлено: 18:51 19.10.2024)
 
В Госдуме хотят уточнить срок обращения за индексацией присужденных средств

В ГД внесли проект о сроке подачи заявления об индексации присужденных средств

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому заявление об индексации присужденных денежных средств может быть подано в арбитражный суд взыскателем или должником не позднее года со дня исполнения должником судебного акта, законопроект доступен в думской базе данных.
"Законопроект предусматривает дополнение статьи 183 АПК частью 21, согласно которой заявление об индексации присужденных денежных сумм может быть подано в арбитражный суд взыскателем или должником в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, законопроектом предлагается по заявлению взыскателя или должника восстанавливать этот срок судом, если он был пропущен по уважительной причине.
"Предложенный в законопроекте годичный срок определен в качестве возможного в Постановлении №31-П, он является разумным и обоснованным для подачи заявления об индексации присужденных денежных сумм. Принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит привести положения АПК, ГПК и КАС в соответствие с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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