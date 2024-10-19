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В Госдуме хотят уточнить срок обращения за индексацией присужденных средств

В Госдуме хотят уточнить срок обращения за индексацией присужденных средств - 19.10.2024, ПРАЙМ

В Госдуме хотят уточнить срок обращения за индексацией присужденных средств

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому заявление об индексации присужденных денежных средств может быть подано в арбитражный суд взыскателем или... | 19.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-19T18:50+0300

2024-10-19T18:50+0300

2024-10-19T18:51+0300

россия

госдума

заявление

суд

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому заявление об индексации присужденных денежных средств может быть подано в арбитражный суд взыскателем или должником не позднее года со дня исполнения должником судебного акта, законопроект доступен в думской базе данных. "Законопроект предусматривает дополнение статьи 183 АПК частью 21, согласно которой заявление об индексации присужденных денежных сумм может быть подано в арбитражный суд взыскателем или должником в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, законопроектом предлагается по заявлению взыскателя или должника восстанавливать этот срок судом, если он был пропущен по уважительной причине. "Предложенный в законопроекте годичный срок определен в качестве возможного в Постановлении №31-П, он является разумным и обоснованным для подачи заявления об индексации присужденных денежных сумм. Принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит привести положения АПК, ГПК и КАС в соответствие с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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россия, госдума, заявление, суд