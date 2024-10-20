https://1prime.ru/20241020/briks-852285605.html

Посол РФ в Сербии рассказал о роли принципов БРИКС в мире

Посол РФ в Сербии рассказал о роли принципов БРИКС в мире - 20.10.2024, ПРАЙМ

Посол РФ в Сербии рассказал о роли принципов БРИКС в мире

Принципы партнерства объединения БРИКС являются залогом построения более справедливого миропорядка. Делегации из разных государств подтвердят данное утверждение | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T17:55+0300

2024-10-20T17:55+0300

2024-10-20T17:55+0300

политика

россия

брикс

мир

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849033131_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_8bca12d0395da24ebf075920ba29ba6e.jpg

БЕЛГРАД, 20 окт – ПРАЙМ. Принципы партнерства объединения БРИКС являются залогом построения более справедливого миропорядка. Делегации из разных государств подтвердят данное утверждение своими решениями в ходе саммита объединения в Казани. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 20-21 октября он сообщит, будет ли принимать участие в саммите. По его словам любое решение оппоненты обернут против него. Пока он не сообщил, принял ли приглашение, передать которое президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина на полях Восточного экономического форума. Боцан-Харченко выступил с авторским текстом в воскресенье в специальном номере старейшего сербского издания "Политика", посвященном 80-летию освобождения Белграда во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что в единстве стран и народов, представляющих сегодня глобальное большинство – залог построения более честного и справедливого миропорядка, основанного на полицентричном характере международной жизни, на Уставе ООН и других универсальных правовых нормах, на взаимном уважении и партнерстве. Все эти фундаментальные принципы олицетворяет собой БРИКС, саммит которого скоро пройдет в Казани, добавил посол. Боцан-Харченко высказал убежденность, что высокие делегации из нескольких десятков стран, которые соберутся на мероприятии, "примут целую серию этапных решений, что станет в том числе и отражением послевоенной сбалансированной концепции Объединенных Наций". Саммит БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Власти Татарстана сообщали ранее, что на мероприятие прибудет большое число иностранных делегаций — участие уже подтвердили 33 страны, в том числе 24 — на уровне первых лиц.

https://1prime.ru/20241020/zoloto-852281161.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брикс, мир