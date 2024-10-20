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Посол РФ в Сербии рассказал о роли принципов БРИКС в мире - 20.10.2024, ПРАЙМ
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Посол РФ в Сербии рассказал о роли принципов БРИКС в мире
Посол РФ в Сербии рассказал о роли принципов БРИКС в мире - 20.10.2024, ПРАЙМ
Посол РФ в Сербии рассказал о роли принципов БРИКС в мире
Принципы партнерства объединения БРИКС являются залогом построения более справедливого миропорядка. Делегации из разных государств подтвердят данное утверждение | 20.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-20T17:55+0300
2024-10-20T17:55+0300
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БЕЛГРАД, 20 окт – ПРАЙМ. Принципы партнерства объединения БРИКС являются залогом построения более справедливого миропорядка. Делегации из разных государств подтвердят данное утверждение своими решениями в ходе саммита объединения в Казани. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 20-21 октября он сообщит, будет ли принимать участие в саммите. По его словам любое решение оппоненты обернут против него. Пока он не сообщил, принял ли приглашение, передать которое президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина на полях Восточного экономического форума. Боцан-Харченко выступил с авторским текстом в воскресенье в специальном номере старейшего сербского издания "Политика", посвященном 80-летию освобождения Белграда во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что в единстве стран и народов, представляющих сегодня глобальное большинство – залог построения более честного и справедливого миропорядка, основанного на полицентричном характере международной жизни, на Уставе ООН и других универсальных правовых нормах, на взаимном уважении и партнерстве. Все эти фундаментальные принципы олицетворяет собой БРИКС, саммит которого скоро пройдет в Казани, добавил посол. Боцан-Харченко высказал убежденность, что высокие делегации из нескольких десятков стран, которые соберутся на мероприятии, "примут целую серию этапных решений, что станет в том числе и отражением послевоенной сбалансированной концепции Объединенных Наций". Саммит БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Власти Татарстана сообщали ранее, что на мероприятие прибудет большое число иностранных делегаций — участие уже подтвердили 33 страны, в том числе 24 — на уровне первых лиц.
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россия, брикс, мир
Политика, РОССИЯ, БРИКС, МИР
17:55 20.10.2024
 
Посол РФ в Сербии рассказал о роли принципов БРИКС в мире

Посол РФ в Сербии: принципы БРИКС – залог построения справедливого миропорядка

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 20 окт – ПРАЙМ. Принципы партнерства объединения БРИКС являются залогом построения более справедливого миропорядка. Делегации из разных государств подтвердят данное утверждение своими решениями в ходе саммита объединения в Казани. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 20-21 октября он сообщит, будет ли принимать участие в саммите. По его словам любое решение оппоненты обернут против него. Пока он не сообщил, принял ли приглашение, передать которое президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина на полях Восточного экономического форума.
Боцан-Харченко выступил с авторским текстом в воскресенье в специальном номере старейшего сербского издания "Политика", посвященном 80-летию освобождения Белграда во Второй мировой войне.
Он подчеркнул, что в единстве стран и народов, представляющих сегодня глобальное большинство – залог построения более честного и справедливого миропорядка, основанного на полицентричном характере международной жизни, на Уставе ООН и других универсальных правовых нормах, на взаимном уважении и партнерстве. Все эти фундаментальные принципы олицетворяет собой БРИКС, саммит которого скоро пройдет в Казани, добавил посол.
Боцан-Харченко высказал убежденность, что высокие делегации из нескольких десятков стран, которые соберутся на мероприятии, "примут целую серию этапных решений, что станет в том числе и отражением послевоенной сбалансированной концепции Объединенных Наций".
Саммит БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Власти Татарстана сообщали ранее, что на мероприятие прибудет большое число иностранных делегаций — участие уже подтвердили 33 страны, в том числе 24 — на уровне первых лиц.
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