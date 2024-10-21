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Эксперты Angara Security рассказали о новой схеме фишинга

Эксперты Angara Security рассказали о новой схеме фишинга - 21.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты Angara Security рассказали о новой схеме фишинга

В последние месяцы среди киберпреступников начала распространяться новая схема фишинга, предупредили эксперты Angara Security. Киберпреступники направляют... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T17:00+0300

2024-10-21T17:00+0300

2024-10-21T17:00+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В последние месяцы среди киберпреступников начала распространяться новая схема фишинга, предупредили эксперты Angara Security. Киберпреступники направляют вредоносный файл под видом медицинского документа. Открытие такого файла устанавливает ПО хакеров на компьютер пользователя, что позволяет хакерам выгружать данные и управлять устройством.Для этой фишинговой схемы нельзя выделить круг лиц, который будет целевым."Преступникам интересно все что привлекает внимание и способно вызвать интерес у потенциальной жертвы. Даже если человек не ожидает какого-либо медицинского документа, интерес, скорее всего, все равно возьмет верх. Забота о своем здоровье и любопытство присущи любому здравомыслящему человеку, поэтому независимо от количества прожитых лет или региона проживания жертвы в зоне риска находятся все", — говорит начальник управления киберразведки и цифровой криминалистики Angara Security Никита Леокумович.Аналогичная схема – это письмо от "силовых структур", где сообщается о правонарушении и предлагается направить список документов для выяснения обстоятельств дела. Мошенники прикладывают файл к письму, в котором находится "перечень" необходимых документ. На самом деле этот файл – это загрузчик вредоносного ПО.Киберпреступники атакуют с помощью таких схем как физических лиц, так и компании. Их основная цель состоит в том, чтобы жертва открыла документ из письма, и они получили доступ к устройству с использованием вредоносного ПО."Данные схемы опасны тем, что могут предоставить злоумышленнику прямой доступ к вашему устройству и файлам на нем, а если устройство находится в корпоративной сети, то и к этой сети тоже. Основные риски — это кража информации, вымогательство, утрата доступа к инфраструктуре, уничтожение данных", — поясняет начальник управления киберразведки и цифровой криминалистики Angara Security Никита Леокумович.Правила защиты от этого вида фишинга такие же, как и от фишинга в целом: не открывать неизвестные вложения, либо перед открытием проверять их с помощью антивирусных программ, а также не переходить по неизвестным или подозрительным ссылкам из писем.В случае, если все же фишинг был успешным, физическим лицам нужно отключить свое устройство от сети и включить проверку антивирусным ПО. По возможности рекомендуется переустановить систему. Если атака произошла на устройство организации, то его надо отключить от сети и сразу сообщить о случившемся инженеру информационной безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы, мошенники