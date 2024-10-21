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В "Газпроме" предложили увеличить господдержку СПГ как моторного топлива

В "Газпроме" предложили увеличить господдержку СПГ как моторного топлива - 21.10.2024, ПРАЙМ

В "Газпроме" предложили увеличить господдержку СПГ как моторного топлива

Председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе отметил, что объем госучастия в финансировании проектов создания инфраструктуры... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T16:09+0300

2024-10-21T16:09+0300

2024-10-21T16:09+0300

энергетика

россия

газпром

спг

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе отметил, что объем госучастия в финансировании проектов создания инфраструктуры малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ) недостаточен и сделал предложения об увеличении господдержки использования СПГ как моторного топлива, следует из его слов и представленной презентации. Выступая на заседании Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации, Кахидзе предложил усовершенствовать меры господдержки использования СПГ как моторного топлива. Согласно его презентации, предлагаемые меры включают в себя прямое субсидирование капвложений в объекты производства малотоннажного СПГ (не менее 20% от суммы капвложений); субсидирование процентных ставок по кредитам для реализации проектов малотоннажного СПГ и предоставление госгарантий для привлечения проектного финансирования. Кроме того, как отмечается в его презентации, компания предлагает утвердить программу льготного лизинга для магистральной техники на газомоторном топливе, приостановить уплату утильсбора в отношении газомоторной техники, импортируемой из дружественных стран, а также предоставить преференции при проезде газомоторной техники по платным автодорогам. "Анализ ключевых мер государственной поддержки позволяет утверждать, что развитие малотоннажного СПГ при дополнительном внимании и более детальном подходе является более технологичной и капиталоемкой отраслью промышленности. При этом даже в сравнении с бизнесом компримированного природного газа ряд мер господдержки остаются недоступными либо неактуальными для СПГ-производителей", – отметил Кахидзе. Среди основных сдерживающих факторов для развития малотоннажного производства и использования СПГ в стране он назвал недостаточное количество отечественных технологий производства оборудования для малотоннажного производства, доставки и потребления СПГ; высокую стоимость зарубежного оборудования, которое не имеет отечественных аналогов; отсутствие льготного лизинга для газомоторной техники; недоступность или высокую стоимость привлечения заемных финансовых средств, в том числе для проектного финансирования и лизинга.

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россия, газпром, спг