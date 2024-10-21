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На создание российского Starlink направят почти полтриллиона рублей - 21.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241021/starlink-852308629.html
На создание российского Starlink направят почти полтриллиона рублей
На создание российского Starlink направят почти полтриллиона рублей - 21.10.2024, ПРАЙМ
На создание российского Starlink направят почти полтриллиона рублей
"Бюро 1440" инвестирует более 300 миллиардов рублей в строительство аппаратов и инфраструктуры низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T20:37+0300
2024-10-21T20:37+0300
экономика
россия
интернет
проект
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Бюро 1440" инвестирует более 300 миллиардов рублей в строительство аппаратов и инфраструктуры низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в интернет, а Минцифры направит более 100 миллиардов рублей на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков, говорится в Telegram-канале министерства. "Группировка создаётся в рамках государственно-частного партнёрства - более 300 миллиардов рублей инвестирует "Бюро 1440" в строительство аппаратов и инфраструктуры; более 100 миллиардов рублей направит Минцифры на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков", - сказано в сообщении. К концу 2027 года "Бюро 1440" планирует запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 года - 383. Ранее в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка будет способна обеспечить быстрым интернетом не только Россию, но и дружественные ей страны. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы, на создание низкоорбитальной спутниковой группировки в рамках федерального проекта "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в следующем году будет выделено 23,3 миллиарда рублей. Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В мае компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют связь 5G.
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россия, интернет, проект
Экономика, РОССИЯ, интернет, проект
20:37 21.10.2024
 
На создание российского Starlink направят почти полтриллиона рублей

Минцифры: на создание российского Starlink направят свыше 400 млрд рублей

© Фото : Unsplash/Joshua SortinoИнтернет, хранение информации, облако
Интернет, хранение информации, облако - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© Фото : Unsplash/Joshua Sortino
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Бюро 1440" инвестирует более 300 миллиардов рублей в строительство аппаратов и инфраструктуры низкоорбитальной спутниковой группировки скоростного доступа в интернет, а Минцифры направит более 100 миллиардов рублей на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков, говорится в Telegram-канале министерства.
"Группировка создаётся в рамках государственно-частного партнёрства - более 300 миллиардов рублей инвестирует "Бюро 1440" в строительство аппаратов и инфраструктуры; более 100 миллиардов рублей направит Минцифры на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков", - сказано в сообщении.
К концу 2027 года "Бюро 1440" планирует запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 года - 383.
Ранее в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка будет способна обеспечить быстрым интернетом не только Россию, но и дружественные ей страны.
серверный блок - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
В России утвердили ГОСТ протокола связи для интернета вещей
7 октября, 10:27
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы, на создание низкоорбитальной спутниковой группировки в рамках федерального проекта "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в следующем году будет выделено 23,3 миллиарда рублей.
Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В мае компания запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют связь 5G.
 
ЭкономикаРОССИЯинтернетпроект
 
 
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