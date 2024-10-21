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Клад или вклад... Как сберечь свои капиталы, а еще лучше – приумножить?

Клад или вклад... Как сберечь свои капиталы, а еще лучше – приумножить? - 21.10.2024, ПРАЙМ

Клад или вклад... Как сберечь свои капиталы, а еще лучше – приумножить?

На душе всегда спокойнее, когда есть "подушка безопасности". Она работает как подстраховка на всякий случай. Впрочем, когда деньги просто лежат кладом в... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T04:04+0300

2024-10-21T04:04+0300

2024-10-21T04:04+0300

экономика

эксклюзив

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. На душе всегда спокойнее, когда есть "подушка безопасности". Она работает как подстраховка на всякий случай. Впрочем, когда деньги просто лежат кладом в ожидании чего-то непредвиденного – не самый лучший выбор. Более прогрессивный вариант, когда часть НЗ работает – приносит доход, радуя своего владельца пополнением. Уж точно, стоит позаботиться о том, чтоб накопленное не "подгрызала" инфляция.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас предложений, как сберечь свои капиталы от потерь, через край. Можно открыть, вклад или депозит, можно купить золото, поменять рубли на биткоины, подыскать прибыльные активы для инвестирования, собрать портфель из облигаций федерального займа (ОФЗ), через управляющую компанию войти в биржевой инвестиционный фонд… И это далеко не полная витрина способов для маневра.Обилие возможностей - не залог успехаВажнее не количество версий преумножения капитала, а подходящий вариант. При нынешних процентных ставках, которыми пестрит реклама банков, рублевые вклады и депозиты вне конкуренции по доходности, говорит финансист Лазарь Бадалов."Конкурировать с ними по доходности сейчас могут разве что золото и биткоин. Но риски у последних двух активов высокие. Есть сложности при покупке и продаже золота и биткоина. Получается, что, в сочетании рисков и доходностей, банковские вклады в рублях имеют сейчас высокую привлекательность. Но стоит помнить, что доход по вкладам облагается НДФЛ (налог на доходы физических лиц, – ред.). Между тем, налоговый вычет на вклад в 1 миллион рублей практически полностью освобождает инвестора от необходимости платить налог", – отмечает экономист.По закону о налоге на проценты по банковским вкладам, действующему с 1 января 2021 года, средства на вкладах и других банковских счетах налогом не облагаются. Но НДФЛ может взиматься с доходов от вклада. Его придется платить, если процентный годовой доход вышел за рамки лимита, размер которого зависит от ключевой ставки Банка России. Понять, с какого дохода и как рассчитывается размер налога, можно по примеру, приведенному на сайте ФНС России.Доходность должна быть выше инфляцииС тем, что самый простой и безобидный способ сберечь свои капиталы это банковские депозиты, согласен эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто. По его словам, это – единственный вариант, который позволяет обеспечить доходность, однако она будет лишь сопоставима с инфляцией. Кроме того, нельзя будет планировать крупные покупки, так как приходится соблюдать ряд условий договора. Например, при открытии депозита указывается начальная сумма, или невозможность снятия денег со счета в течении определенного периода. Если же хочется приумножить капиталы, имеет смысл присмотреться к его инвестированию в акции, рассказывает экономист."Депозиты сейчас действительно дают максимальную доходность, которую мы не наблюдали последние двадцать лет. И ставки продолжают расти. Однако не стоит торопиться с открытием депозита, а подождать еще пару месяцев, когда ставки подрастут еще. Что же касается инвестирования, то самыми привлекательными за последнюю пару лет были инвестиции в акции российских компаний. Цены выросли в два и более раз. При этом дивиденды выплачивались совсем не маленькие. Инвестиционные счета уже открыли более 28 миллионов наших соотечественников. Остальные же по старинке предпочитают инвестиции в недвижимость или банковские продукты. Увы, тема облигаций так и не раскрыта нашими гражданами", – подчеркивает Солабуто.Доверяй, но проверяйВозможно, в акции и облигации (в том числе – ОФЗ), как инструменту инвестирования, россияне мало верят, потому что это похоже на лотерею. Можно выиграть, прилично заработав, а можно и проиграть, так как динамика на рынке акций и облигаций зависит от многих факторов, в том числе – экономических и геополитических. Если уж и доверять свои сбережения капризным ценным бумагам, то всегда стоит иметь в виду, что возможны потери. А значит, не имеет смысла вкладывать в них все свои сбережения. Как советуют знатоки, испытывая свою удачу на рынке акций и облигаций, лучше начать с малого, потратить сумму, которую будет не жалко при форс-мажоре. Важно помнить о главном правиле инвестиций – о диверсификации активов. Можно рискнуть и часть из них вложить в инструменты с более высокой доходностью, чем в облигации и вклады, считает главный аналитик инвестиционной платформы Zorko Алексей Павлюченков."Список предложений, которые дают более высокий доход, постоянно пополняется. Новые инвестиционные инструменты доступны широкому кругу лиц. Весьма интересны инвестиционные платформы с различными классами активов. Наиболее популярны сейчас те, на которых физлица инвестируют в МСП, например jetland и bizmall (интернет-платформы по кредитованию малого и среднего бизнеса напрямую, – ред.). Доходность в таких инвестициях стартуют от 24-25% годовых, при этом можно сформировать диверсифицированный портфель, как автоматически, так и вручную. У этих вложений хорошая ликвидность, что позволяет продать активы при необходимости", – отмечает специалист.Осторожный рискДля тех, кто готов рискнуть в поиске максимального дохода на рынке акций, продолжает Павлюченков, сейчас доступны pre-IPO (первичные выпуски акций компаний до выхода на биржу, – ред.) быстрорастущих компаний. Они размещают свои бумаги с перспективой выхода на публичный рынок, к примеру, в 2026 году. Их pre-IPO на инвестиционной платформе может собрать несколько миллионов рублей. Обычно крупные компании размещают свои наиболее востребованные облигации на срок в два года. То есть в 2026 году у инвестора появляется возможность преумножить свой капитал, когда компания выйдет уже на IPO (первичное размещение на рынке акций – ред.). К тому времени ценные бумаги компании могут стать дороже. Определенно – это преимущество. Однако наряду с этим pre-IPO несет в себе недостатки и риски для частных инвесторов. Планы – планами, но надежды могут и не оправдаться. В числе менее рискованных способов заработать – инвестировать в коммерческую недвижимость и получать пассивный доход. Такой вариант предлагают платформы simple estate и activo, предоставляя дивидендные возможности.Инвестиции в себя и для себяЧасто можно слышать, что одна из лучших инвестиций – это вложиться в собственное образование. Но если это инвестиция в себя, она все равно должна приносить доход, подчёркивает Солабуто."Надо смотреть, будете ли вы получать с этого доход на регулярной основе. К примеру, образование стоит один миллион рублей. В год оно должно повысить ваш доход на 200 тысяч рублей. Допустим, если сейчас ваша зарплата 80 тысяч рублей, то возникает вопрос – сможете ли вы найти после учебы работу с окладом в 96 тысяч рублей в месяц. Если да, то – в путь", – заключил эксперт.Один из традиционных рецептов "сбережения" средств, пользующийся популярностью у россиян – вложиться в ремонт квартиры, в ожидании роста цен на стройматериалы. Мол, лучше сейчас потратиться, иначе потом будет раза в полтора дороже. Однако ремонт, подчеркивает Солабуто, это – все же из области потребления. Если уже решены вопросы с крышей над головой, накоплено на старость, то можно и ремонт сделать.Деньги в нашей жизни многое решают. Когда кошелек "сытый", поход в маркет, например, может доставить массу удовольствий. Оплатить любые услуги – тоже без проблем. Тем временем, и настроение лучше, и более защищенным чувствуешь себя, когда есть сбережения. Но их всегда полезно приумножать, мало ли какая ситуация подвернется. Дело за малым – выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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