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Минфин рассказал, когда Россия завершит процесс смягчения ДКП - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/minfin-852324495.html
Минфин рассказал, когда Россия завершит процесс смягчения ДКП
Минфин рассказал, когда Россия завершит процесс смягчения ДКП - 22.10.2024, ПРАЙМ
Минфин рассказал, когда Россия завершит процесс смягчения ДКП
Минфин ожидает, что Россия до 2030 года полностью пройдет дорогу по смягчению денежно-кредитной политики, что позволит стабилизировать ситуацию на фондовом... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:16+0300
2024-10-22T12:17+0300
экономика
россия
минфин
дкп
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин ожидает, что Россия до 2030 года полностью пройдет дорогу по смягчению денежно-кредитной политики, что позволит стабилизировать ситуацию на фондовом рынке, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Понятно, когда вы можете зайти, открыть онлайн-приложение любого крупного системно значимого банка и разместить условно депозит на год по ставке 21% годовых, то, наверное, ваша экономическая мотивация покупать акции не слишком высока", - сказал он, выступая на конференции по финансам и инвестициям "Толк". По его словам, рост фондового рынка и ужесточение денежно-кредитной политики редко совпадают между собой. Обычно ужесточение ДКП проводится в том числе для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фондовом рынке, который перегревается. "У нас такого не было, но понятно, что фондовый рынок становится здесь попутной жертвой некоторой, но неизбежной, видимо, но мне кажется, мы должны быть готовы и дать людям все возможности. Как только цикл поменяется, - я уверен, что до 2030 года он не то что поменяется, а даже пройдет полностью эту дорогу по смягчению денежно-кредитной политики, - то люди должны иметь все инструменты и желание для того чтобы инвестировать. Инструменты у нас есть", - сказал он.
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россия, минфин, дкп
Экономика, РОССИЯ, Минфин, ДКП
12:16 22.10.2024 (обновлено: 12:17 22.10.2024)
 
Минфин рассказал, когда Россия завершит процесс смягчения ДКП

Моисеев: Россия до 2030 года полностью пройдет дорогу по смягчению ДКП

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин ожидает, что Россия до 2030 года полностью пройдет дорогу по смягчению денежно-кредитной политики, что позволит стабилизировать ситуацию на фондовом рынке, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Понятно, когда вы можете зайти, открыть онлайн-приложение любого крупного системно значимого банка и разместить условно депозит на год по ставке 21% годовых, то, наверное, ваша экономическая мотивация покупать акции не слишком высока", - сказал он, выступая на конференции по финансам и инвестициям "Толк".
По его словам, рост фондового рынка и ужесточение денежно-кредитной политики редко совпадают между собой. Обычно ужесточение ДКП проводится в том числе для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фондовом рынке, который перегревается.
"У нас такого не было, но понятно, что фондовый рынок становится здесь попутной жертвой некоторой, но неизбежной, видимо, но мне кажется, мы должны быть готовы и дать людям все возможности. Как только цикл поменяется, - я уверен, что до 2030 года он не то что поменяется, а даже пройдет полностью эту дорогу по смягчению денежно-кредитной политики, - то люди должны иметь все инструменты и желание для того чтобы инвестировать. Инструменты у нас есть", - сказал он.
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