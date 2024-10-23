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Совфед одобрил закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов
Совфед одобрил закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов - 23.10.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов
Совет Федерации одобрил закон, который предполагает исключение возможности использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:09+0300
2024-10-23T11:09+0300
2024-10-23T11:09+0300
россия
совет федерации
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который предполагает исключение возможности использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения мигрантами разрешения на временное проживание или вида на жительство в России.Согласно тексту закона, получить разрешение на временное проживание теперь можно будет только в том случае, если иностранец проживает в зарегистрированном браке с российским гражданином не менее трех лет.Кроме того, в другом случае иностранный гражданин должен состоять в зарегистрированном браке с российским гражданином, с которым у него имеется общий ребенок.Что касается ВНЖ, то получить его без РВП будет возможным только после подтверждения в судебном порядке факта совместного проживания с таким ребенком в стране, а также участия в его содержании и воспитании.К тому же, власти России имеют право аннулировать ВНЖ или РВП в случаях расторжения брака или признания его недействительным, лишения или ограничения в родительских правах, либо отмены усыновления или исключения сведений об отцовстве из записи акта о рождении ребенка.
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россия, совет федерации
Совфед одобрил закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов
Совфед одобрил закон о запрете фиктивных браков для получения ВНЖ мигрантами
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который предполагает исключение возможности использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения мигрантами разрешения на временное проживание или вида на жительство в России.
Согласно тексту закона, получить разрешение на временное проживание теперь можно будет только в том случае, если иностранец проживает в зарегистрированном браке с российским гражданином не менее трех лет.
Кроме того, в другом случае иностранный гражданин должен состоять в зарегистрированном браке с российским гражданином, с которым у него имеется общий ребенок.
Что касается ВНЖ, то получить его без РВП будет возможным только после подтверждения в судебном порядке факта совместного проживания с таким ребенком в стране, а также участия в его содержании и воспитании.
К тому же, власти России имеют право аннулировать ВНЖ или РВП в случаях расторжения брака или признания его недействительным, лишения или ограничения в родительских правах, либо отмены усыновления или исключения сведений об отцовстве из записи акта о рождении ребенка.
ГД может в ноябре рассмотреть проект о запрете привозить семьи мигрантами