https://1prime.ru/20241023/migranty-852350496.html

Совфед одобрил закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов

Совфед одобрил закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов - 23.10.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о борьбе с нелегальными браками мигрантов

Совет Федерации одобрил закон, который предполагает исключение возможности использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T11:09+0300

2024-10-23T11:09+0300

2024-10-23T11:09+0300

россия

совет федерации

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который предполагает исключение возможности использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения мигрантами разрешения на временное проживание или вида на жительство в России.Согласно тексту закона, получить разрешение на временное проживание теперь можно будет только в том случае, если иностранец проживает в зарегистрированном браке с российским гражданином не менее трех лет.Кроме того, в другом случае иностранный гражданин должен состоять в зарегистрированном браке с российским гражданином, с которым у него имеется общий ребенок.Что касается ВНЖ, то получить его без РВП будет возможным только после подтверждения в судебном порядке факта совместного проживания с таким ребенком в стране, а также участия в его содержании и воспитании.К тому же, власти России имеют право аннулировать ВНЖ или РВП в случаях расторжения брака или признания его недействительным, лишения или ограничения в родительских правах, либо отмены усыновления или исключения сведений об отцовстве из записи акта о рождении ребенка.

https://1prime.ru/20240913/gosduma-851545708.html

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россия, совет федерации