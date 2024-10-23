https://1prime.ru/20241023/minenergo-852361364.html
В Минэнерго оценили вложения энергетиков РФ в инвестиции в 2024 году
В Минэнерго оценили вложения энергетиков РФ в инвестиции в 2024 году - 23.10.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго оценили вложения энергетиков РФ в инвестиции в 2024 году
Инвестиционные и ремонтные программы энергетиков в 2024 году превысили 1,6 триллиона рублей, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак на пленарном... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:52+0300
2024-10-23T13:52+0300
2024-10-23T13:53+0300
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инвестиции
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Инвестиционные и ремонтные программы энергетиков в 2024 году превысили 1,6 триллиона рублей, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак на пленарном заседании Госдумы. "Завершается реализация годовых планов инвестиционных и ремонтных программ, в этом году они на сумму более 1,6 триллиона рублей", - заявил Грабчак. Он отметил, что в текущем году подготовка к зиме проходила в условиях сложной режимно-балансовой ситуации, выполнение работ в отдельных регионах осложнялось половодьями, пожарами и разрушением инфраструктуры от воздействия третьих лиц. "К устранению нарушений готовы более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад, оснащенных необходимой техникой и материалами. Запасы топлива установлены выше нормативов, в том числе в рамках северного завоза", - добавил Грабчак. Согласно презентации замминистра энергетики РФ, укомплектованность резервных источников снабжения электроэнергией на текущий момент составляет 8 тысяч позиций - 6 тысяч передвижных и 2 тысячи стационарных.
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россия, инвестиции
В Минэнерго оценили вложения энергетиков РФ в инвестиции в 2024 году
Минэнерго: энергетики РФ направили в 2024 году на инвестиции более 1,6 трлн руб
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Инвестиционные и ремонтные программы энергетиков в 2024 году превысили 1,6 триллиона рублей, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак на пленарном заседании Госдумы.
"Завершается реализация годовых планов инвестиционных и ремонтных программ, в этом году они на сумму более 1,6 триллиона рублей", - заявил Грабчак.
Он отметил, что в текущем году подготовка к зиме проходила в условиях сложной режимно-балансовой ситуации, выполнение работ в отдельных регионах осложнялось половодьями, пожарами и разрушением инфраструктуры от воздействия третьих лиц.
"К устранению нарушений готовы более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад, оснащенных необходимой техникой и материалами. Запасы топлива установлены выше нормативов, в том числе в рамках северного завоза", - добавил Грабчак.
Согласно презентации замминистра энергетики РФ, укомплектованность резервных источников снабжения электроэнергией на текущий момент составляет 8 тысяч позиций - 6 тысяч передвижных и 2 тысячи стационарных.
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