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Минсельхоз намерен усилить экспортное сотрудничество со странами Африки - 23.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минсельхоз намерен усилить экспортное сотрудничество со странами Африки
Минсельхоз намерен усилить экспортное сотрудничество со странами Африки - 23.10.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз намерен усилить экспортное сотрудничество со странами Африки
Минсельхоз России намерен усилить сотрудничество со странами Африки, особенно в части экспортных отношений, поскольку это большой рынок потребления, заявила... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T12:33+0300
2024-10-23T12:33+0300
экономика
россия
африка
минсельхоз
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СИРИУС, 23 окт – ПРАЙМ. Минсельхоз России намерен усилить сотрудничество со странами Африки, особенно в части экспортных отношений, поскольку это большой рынок потребления, заявила советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова. Второй международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024 открылся на площадке научно-технологического университета "Сириус". В мероприятии принимают участие представители власти из Африки, Ирана, Иордании и России, а также отраслевые эксперты. "Сотрудничаем со всеми (странами - ред.), хочется усиления сотрудничества со странами Африки. Во-первых, это очень большой рынок потребления, во-вторых, это очень большие возможности для выстраивания взаимоотношений между странами с точки зрения экспорта продукции, мы видим перспективы в этом направлении", - рассказала Абрамова журналистам на полях конгресса. Как отметил гендиректор ASIAEXPO Игорь Милованов, руководство мероприятия смотрит "с большим вдохновением" в будущее России с другими государствами в части развития сельскохозяйственной отрасли. Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, Союзмолоко, национального Союза свиноводов. В прошлом году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.
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россия, африка, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, Минсельхоз
12:33 23.10.2024
 
Минсельхоз намерен усилить экспортное сотрудничество со странами Африки

Минсельхоз России намерен усилить экспортное сотрудничество со странами Африки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИРИУС, 23 окт – ПРАЙМ. Минсельхоз России намерен усилить сотрудничество со странами Африки, особенно в части экспортных отношений, поскольку это большой рынок потребления, заявила советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова.
Второй международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO-2024 открылся на площадке научно-технологического университета "Сириус". В мероприятии принимают участие представители власти из Африки, Ирана, Иордании и России, а также отраслевые эксперты.
"Сотрудничаем со всеми (странами - ред.), хочется усиления сотрудничества со странами Африки. Во-первых, это очень большой рынок потребления, во-вторых, это очень большие возможности для выстраивания взаимоотношений между странами с точки зрения экспорта продукции, мы видим перспективы в этом направлении", - рассказала Абрамова журналистам на полях конгресса.
Как отметил гендиректор ASIAEXPO Игорь Милованов, руководство мероприятия смотрит "с большим вдохновением" в будущее России с другими государствами в части развития сельскохозяйственной отрасли.
Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, Союзмолоко, национального Союза свиноводов. В прошлом году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯАФРИКАМинсельхоз
 
 
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