https://1prime.ru/20241023/nato-852366163.html
В НАТО жестко ответили на призыв Зеленского принять Украину в альянс
В НАТО жестко ответили на призыв Зеленского принять Украину в альянс - 23.10.2024, ПРАЙМ
В НАТО жестко ответили на призыв Зеленского принять Украину в альянс
Североатлантический альянс не готов принять Украину. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, ее слова приводит издание... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:56+0300
2024-10-23T15:56+0300
2024-10-23T15:56+0300
украина
нато
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не готов принять Украину. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, ее слова приводит издание Politico."На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение", — сказала она.В то же время Смит добавила, что Соединенные Штаты озабочены шагами Евросоюза, которые направлены на приоритетную закупку европейского оружия. Одновременно они утверждают, что эта стратегия станет помехой в оказании помощи Киеву.Ранее Владимир Зеленский представил свой так называемый "план победы", первым пунктом которого является незамедлительное приглашение Украины в НАТО.
https://1prime.ru/20241023/nato-852364809.html
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украина, нато, владимир зеленский
УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский
В НАТО жестко ответили на призыв Зеленского принять Украину в альянс
Постпред США Смит: в НАТО не готовы пригласить Украину в альянс
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Североатлантический альянс не готов принять Украину. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, ее слова приводит издание Politico.
"На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение", — сказала она.
В то же время Смит добавила, что Соединенные Штаты озабочены шагами Евросоюза, которые направлены на приоритетную закупку европейского оружия. Одновременно они утверждают, что эта стратегия станет помехой в оказании помощи Киеву.
Ранее Владимир Зеленский представил свой так называемый "план победы", первым пунктом которого является незамедлительное приглашение Украины в НАТО.
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