https://1prime.ru/20241023/putin-852362848.html
Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия
Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия
Доллар используется как оружие, что является большой ошибкой, заявил глава государства Владимир Путин. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T14:43+0300
2024-10-23T14:43+0300
2024-10-23T14:43+0300
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доллар
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Доллар используется как оружие, что является большой ошибкой, заявил глава государства Владимир Путин."Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает", - отметил президент в ответ на слова главы Нового банка развития объединения Дилмы Роуссефф об использовании доллара в качестве оружия.По словам российского лидера, Россия не отказывается от доллара, но ищет альтернативы для дальнейшей работы. Он также указал, что доллар по-прежнему является важным инструментом мировых финансов.Саммит БРИКС, который проходит в Казани, станет заключительным мероприятием российского председательства в объединении. На саммите присутствуют представители 36 стран и шести международных организаций. Россия проводит председательство с целью укрепления многосторонних отношений в интересах справедливого глобального развития и безопасности.
https://1prime.ru/20241023/putin-852361962.html
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россия, владимир путин, доллар
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, доллар
Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия
Путин: доллар действительно используется в качестве оружия, и это большая ошибка
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Доллар используется как оружие, что является большой ошибкой, заявил глава государства Владимир Путин.
"Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает", - отметил президент в ответ на слова главы Нового банка развития объединения Дилмы Роуссефф об использовании доллара в качестве оружия.
По словам российского лидера, Россия не отказывается от доллара, но ищет альтернативы для дальнейшей работы. Он также указал, что доллар по-прежнему является важным инструментом мировых финансов.
Саммит БРИКС, который проходит в Казани, станет заключительным мероприятием российского председательства в объединении. На саммите присутствуют представители 36 стран и шести международных организаций. Россия проводит председательство с целью укрепления многосторонних отношений в интересах справедливого глобального развития и безопасности.
Путин отметил рост долговой нагрузки в развитых странах