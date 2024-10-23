Рынок без движения

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера просел на 0,7% и завершил вечернюю сессию под 2750 п. Но это по-прежнему октябрьский боковик — день роста сменяется падением; в общем по нулям. Расшатать динамику может пятничное заседание ЦБ, на котором регулятор, видимо, вновь повысит ключевую ставку. Это якобы негатив для рынка акций, но трейдеры живут ожиданиями, а не фактами. Поэтому участники рынка могут и проигнорировать ужесточение курса, а уже рассчитывать на послабление ДКП в 2025 г., но покупать заранее.Сильнее рынка — бумаги РУСАЛа (+1,4%). Связь акций производителя алюминия с ценой базового металла естественно повышенная, а вчера алюминий рос. Технически курс бумаг в осеннем боковике, а фундаментально пока не видим потенциала: при текущем курсе на бирже у 34,4 руб. наша оценка лишь 32 руб.Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-3,5%). Бумаги застройщика под давлением высокой стоимости фондирования и рисков ее повышения, а также из-за сворачивания части льготных ипотечных программ. Видимо, акции встретят решение ЦБ по ставке на годовом дне в области 600 руб., а их восстановление может быть лишь при появлении сигналов к развороту ДКП.Рубль отступил еще на 0,3%, а юань подскочил к 13,54. Доллар и евро прибавили 0,5% и 0,4% соответственно: 96,6 и 104,9. В ближайшие сессии коррекция все еще перегретых инвалют может возобновиться на фоне заседания ЦБ, увеличения продажи валюты по бюджетному правилу и налогового периода, пик платежей по которому приходится на 28 октября.
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера просел на 0,7% и завершил вечернюю сессию под 2750 п. Но это по-прежнему октябрьский боковик — день роста сменяется падением; в общем по нулям. Расшатать динамику может пятничное заседание ЦБ, на котором регулятор, видимо, вновь повысит ключевую ставку. Это якобы негатив для рынка акций, но трейдеры живут ожиданиями, а не фактами. Поэтому участники рынка могут и проигнорировать ужесточение курса, а уже рассчитывать на послабление ДКП в 2025 г., но покупать заранее.
Сильнее рынка — бумаги РУСАЛа (+1,4%). Связь акций производителя алюминия с ценой базового металла естественно повышенная, а вчера алюминий рос. Технически курс бумаг в осеннем боковике, а фундаментально пока не видим потенциала: при текущем курсе на бирже у 34,4 руб. наша оценка лишь 32 руб.
Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-3,5%). Бумаги застройщика под давлением высокой стоимости фондирования и рисков ее повышения, а также из-за сворачивания части льготных ипотечных программ. Видимо, акции встретят решение ЦБ по ставке на годовом дне в области 600 руб., а их восстановление может быть лишь при появлении сигналов к развороту ДКП.
Рубль отступил еще на 0,3%, а юань подскочил к 13,54. Доллар и евро прибавили 0,5% и 0,4% соответственно: 96,6 и 104,9. В ближайшие сессии коррекция все еще перегретых инвалют может возобновиться на фоне заседания ЦБ, увеличения продажи валюты по бюджетному правилу и налогового периода, пик платежей по которому приходится на 28 октября.
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