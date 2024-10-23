Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок без движения - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241023/rynok-852345980.html
Рынок без движения
Рынок без движения - 23.10.2024, ПРАЙМ
Рынок без движения
Индекс Мосбиржи вчера просел на 0,7% и завершил вечернюю сессию под 2750 п. Но это по-прежнему октябрьский боковик — день роста сменяется падением; в общем по... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T09:20+0300
2024-10-23T09:20+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852345980.jpg?1729664430
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера просел на 0,7% и завершил вечернюю сессию под 2750 п. Но это по-прежнему октябрьский боковик — день роста сменяется падением; в общем по нулям. Расшатать динамику может пятничное заседание ЦБ, на котором регулятор, видимо, вновь повысит ключевую ставку. Это якобы негатив для рынка акций, но трейдеры живут ожиданиями, а не фактами. Поэтому участники рынка могут и проигнорировать ужесточение курса, а уже рассчитывать на послабление ДКП в 2025 г., но покупать заранее.Сильнее рынка — бумаги РУСАЛа (+1,4%). Связь акций производителя алюминия с ценой базового металла естественно повышенная, а вчера алюминий рос. Технически курс бумаг в осеннем боковике, а фундаментально пока не видим потенциала: при текущем курсе на бирже у 34,4 руб. наша оценка лишь 32 руб.Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-3,5%). Бумаги застройщика под давлением высокой стоимости фондирования и рисков ее повышения, а также из-за сворачивания части льготных ипотечных программ. Видимо, акции встретят решение ЦБ по ставке на годовом дне в области 600 руб., а их восстановление может быть лишь при появлении сигналов к развороту ДКП.Рубль отступил еще на 0,3%, а юань подскочил к 13,54. Доллар и евро прибавили 0,5% и 0,4% соответственно: 96,6 и 104,9. В ближайшие сессии коррекция все еще перегретых инвалют может возобновиться на фоне заседания ЦБ, увеличения продажи валюты по бюджетному правилу и налогового периода, пик платежей по которому приходится на 28 октября.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:20 23.10.2024
 

Рынок без движения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера просел на 0,7% и завершил вечернюю сессию под 2750 п. Но это по-прежнему октябрьский боковик — день роста сменяется падением; в общем по нулям. Расшатать динамику может пятничное заседание ЦБ, на котором регулятор, видимо, вновь повысит ключевую ставку. Это якобы негатив для рынка акций, но трейдеры живут ожиданиями, а не фактами. Поэтому участники рынка могут и проигнорировать ужесточение курса, а уже рассчитывать на послабление ДКП в 2025 г., но покупать заранее.
Сильнее рынка — бумаги РУСАЛа (+1,4%). Связь акций производителя алюминия с ценой базового металла естественно повышенная, а вчера алюминий рос. Технически курс бумаг в осеннем боковике, а фундаментально пока не видим потенциала: при текущем курсе на бирже у 34,4 руб. наша оценка лишь 32 руб.
Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-3,5%). Бумаги застройщика под давлением высокой стоимости фондирования и рисков ее повышения, а также из-за сворачивания части льготных ипотечных программ. Видимо, акции встретят решение ЦБ по ставке на годовом дне в области 600 руб., а их восстановление может быть лишь при появлении сигналов к развороту ДКП.
Рубль отступил еще на 0,3%, а юань подскочил к 13,54. Доллар и евро прибавили 0,5% и 0,4% соответственно: 96,6 и 104,9. В ближайшие сессии коррекция все еще перегретых инвалют может возобновиться на фоне заседания ЦБ, увеличения продажи валюты по бюджетному правилу и налогового периода, пик платежей по которому приходится на 28 октября.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиковРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала