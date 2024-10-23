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Российский рынок акций открылся снижением
Российский рынок акций открылся снижением - 23.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций открылся снижением
Российский рынок акций в начале торговой сессии снижается на 0,2%, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T10:09+0300
2024-10-23T10:09+0300
2024-10-23T10:20+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии снижается на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускается на 0,21% по отношению к предыдущему закрытию, до 2749,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,28%, до 934,82 пункта.
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россия, российский рынок акций, биржа
РОССИЯ, российский рынок акций, биржа
Российский рынок акций открылся снижением
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгового дня
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии снижается на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускается на 0,21% по отношению к предыдущему закрытию, до 2749,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,28%, до 934,82 пункта.