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Российский рынок акций открылся снижением

Российский рынок акций открылся снижением - 23.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций открылся снижением

Российский рынок акций в начале торговой сессии снижается на 0,2%, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T10:09+0300

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российский рынок акций

биржа

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии снижается на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускается на 0,21% по отношению к предыдущему закрытию, до 2749,49 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,28%, до 934,82 пункта.

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