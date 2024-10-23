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Российский рынок акций продолжает снижаться перед заседанием Центробанка

Российский рынок акций продолжает снижаться перед заседанием Центробанка - 23.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает снижаться перед заседанием Центробанка

Российский рынок акций умеренно снижается в первые часы торгов среды, но движение вниз не ослабевает, продолжая негативную динамику вторника, в то время как всё | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:19+0300

2024-10-23T13:19+0300

2024-10-23T13:19+0300

россия

российский рынок акций

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в первые часы торгов среды, но движение вниз не ослабевает, продолжая негативную динамику вторника, в то время как всё ближе очередное повышение ключевой ставки Центробанка, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи к 13.03 мск снижается на 0,52%, до 2741 пункта; индекс Мосбиржи в юанях – на 0,32%, до 934,46 пункта. В частности, заметно падают в цене бумаги ММК (-1,7%), МТС (-1,5%), "Селигдара" (-1,4%), "Новатэка" (-1,4%). Сильно дорожают бумаги "Полюса" (+1,4%), "Русала" (+2,3%), "Норникеля" (+0,9%). Российский рынок акций не реагирует на ценовые колебания нефти и изменения курса рубля, так как все внимание сосредоточено на ожидаемом решении ЦБ РФ о величине ключевой ставки, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Прогнозы указывают на продолжение роста процентных ставок, что может негативно сказаться на финансовом состоянии компаний. Пока же индекс Мосбиржи готов "нырнуть" в район 2735 пунктов", - добавляет он. Индекс Мосбиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2725–2770 пунктов, в свою очередь ожидает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

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