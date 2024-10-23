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ЦБ предложил адаптировать информацию компаний для розничных инвесторов

ЦБ предложил адаптировать информацию компаний для розничных инвесторов - 23.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложил адаптировать информацию компаний для розничных инвесторов

Банк России предлагает адаптировать информацию компаний для розничных инвесторов - добавить в проспектах ценных бумаг краткое резюме и создать единый сервис с... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:21+0300

2024-10-23T13:21+0300

2024-10-23T13:21+0300

банк россии

россия

торговля

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Банк России предлагает адаптировать информацию компаний для розничных инвесторов - добавить в проспектах ценных бумаг краткое резюме и создать единый сервис с информацией по эмитентам, заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева. "Мы в Банке России в части адаптации информации сейчас работаем над изменениями в части проспекта по ценным бумагам. Что касается розничных инвесторов, то в первую очередь это резюме. К сожалению, сейчас, читая резюме в проспекте ценных бумаг - это тоже многостраничный трактат", - сказала она, выступая на Форуме розничных инвесторов. "Хотелось бы, чтобы это была сжатая, концентрированная информация, где была бы вся ключевая информация, которая необходима инвестору: условно, ты ознакомился с двумя страницами и получил концентрированную выжимку по бизнес-плану компании, ее ключевым финансовым показателям и по тому, чего нет сейчас - это прогнозы", - добавила она. По ее словам, в настоящее время некоторые эмитенты публикуют в проспекте на свое усмотрение прогнозы, но обязанности такой нет. "Мне кажется, что не хватает какого-то одного места, где я как инвестор могу найти всю информацию по эмитенту. Где можно посмотреть все в моменте - что там с финансовыми показателями, в какой точке находится эмитент. Очень удобно, если бы у нас наконец такой сервис появился", - также сказала она. "Очень хорошо где-то иметь актуальную информацию. Желательно, в одном месте. Желательно, в каком-то удобном формате, для того, чтобы инвестор мог как-то эту информацию мониторить", - пояснила она.

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россия, торговля