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В России назвали полезной китайско-бразильскую инициативу по Украине - 23.10.2024, ПРАЙМ
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В России назвали полезной китайско-бразильскую инициативу по Украине
В России назвали полезной китайско-бразильскую инициативу по Украине - 23.10.2024, ПРАЙМ
В России назвали полезной китайско-бразильскую инициативу по Украине
Российские власти считают полезной китайско-бразильскую инициативу по Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T10:44+0300
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брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Российские власти считают полезной китайско-бразильскую инициативу по Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.Он добавил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал эту инициативу с президентом Бразилии Лулой да Силвой и с председателем Китая Си Цзиньпином."Мы считаем тоже инициативу полезной, и об этом наш президент говорил, в том числе в ходе контактов с Лулой и с Си Цзиньпином", - сказал Ушаков журналистам. В то же время, помощник президента добавил, что тема украинского кризиса на полях саммита БРИКС обсуждается не со всеми участниками. По его словам, с некоторыми дискуссия проводится обстоятельно, с кем-то вообще не затрагивается.
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РОССИЯ, УКРАИНА, БРИКС, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ
10:44 23.10.2024
 
В России назвали полезной китайско-бразильскую инициативу по Украине

Ушаков: РФ считает полезной китайско-бразильскую инициативу по Украине

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
Международный форум Примаковские чтения - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Российские власти считают полезной китайско-бразильскую инициативу по Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он добавил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал эту инициативу с президентом Бразилии Лулой да Силвой и с председателем Китая Си Цзиньпином.
"Мы считаем тоже инициативу полезной, и об этом наш президент говорил, в том числе в ходе контактов с Лулой и с Си Цзиньпином", - сказал Ушаков журналистам.
В то же время, помощник президента добавил, что тема украинского кризиса на полях саммита БРИКС обсуждается не со всеми участниками. По его словам, с некоторыми дискуссия проводится обстоятельно, с кем-то вообще не затрагивается.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2024
Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения
13 октября, 11:49
 
РОССИЯУКРАИНАБРИКСБРАЗИЛИЯКИТАЙ
 
 
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